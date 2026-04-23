Según las encuestas: cómo afectan las deportaciones en la popularidad de Trump para las elecciones de medio término

Un relevamiento realizado por Reuters/Ipsos expuso variaciones en la percepción de los votantes en Estados Unidos respecto a la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump. El informe señaló que las deportaciones masivas podrían tener un impacto negativo para el Partido Republicano en las próximas elecciones.

Cómo impactan las deportaciones de Trump en las elecciones de medio término

Los resultados de la encuesta, elaborada a partir de entrevistas a 4557 adultos en todo el país norteamericano indicaron que la estrategia de deportaciones aplicada durante el último año registró una reducción en el nivel de respaldo. Este cambio se produce en un contexto marcado por preocupaciones económicas y tensiones internacionales.

La agresiva campaña de deportaciones del presidente Donald Trump podría tener un impacto negativo significativo para el Partido Republicano en las próximas elecciones de mitad de mandato en noviembre Alex Brandon - AP

Según los datos recopilados, el 52% de los encuestados señaló que sería menos propenso a apoyar a candidatos que respalden las políticas de deportación del actual gobierno. En contraste, un 42% manifestó que sí acompañaría a postulantes con esa postura.

La diferencia se amplía en el segmento de sufragistas independientes:

El 57% se inclina por candidatos que no adhieren a la línea migratoria oficial .

se inclina por . El 32% opta por quienes la apoyan.

Este comportamiento adquiere relevancia en un escenario electoral donde los independientes suelen ser determinantes para definir resultados en distritos competitivos.

El estudio se desarrolló entre el 15 y el 20 de abril, en la antesala de las elecciones legislativas de medio término previstas para el 3 de noviembre, donde se renovarán bancas en el Congreso.

Un 52% de los encuestados afirmó que sería menos probable que apoyaran a un candidato que respaldara el enfoque de deportación del presidente Reuters

Caída en la aprobación de Trump por inmigración y deportaciones en EE.UU.

El nivel de aprobación de la gestión migratoria también muestra cambios. Al inicio del mandato de Trump, el respaldo alcanzaba el 50%, pero en la medición más reciente se ubicó en el 40%.

Además, un 58% de los encuestados expresó desacuerdo con la forma en que se llevan adelante las deportaciones. Este indicador reflejó una evaluación negativa en comparación con etapas previas.

El informe vinculó esta tendencia con el impacto de operativos y episodios ocurridos durante la implementación de las medidas.

“Sacaban a la gente de los coches, disparaban a un sacerdote con balas de pimienta y asesinaban a estadounidenses ante nuestros ojos. No creo que esas imágenes vayan a desaparecer pronto”, dijo Sarah Pierce, directora de política social de la organización Third Way, a Reuters.

Maria Elvira Salazar, representante republicana de Florida, también se refirió a la situación interna de su partido. “Me preocupa mucho lo que está sucediendo dentro del partido con la inmigración”, señaló.

El 53% de los estadounidenses encuestados desaprueban las políticas de inmigración de Trump Reuters

Qué opinan los estadounidenses sobre frontera, deportaciones y regularización migratoria

Pese a las críticas a las deportaciones, el estudio reveló que existe consenso en torno a otros aspectos:

El 84% consideró importante reforzar el control fronterizo.

consideró importante reforzar el control fronterizo. El 87% respaldó la aplicación de las leyes migratorias.

respaldó la aplicación de las leyes migratorias. Al mismo tiempo, un 76% se pronunció a favor de que inmigrantes sin antecedentes penales y con empleo puedan acceder a una vía de regularización.

Estos datos mostraron una diferencia entre el apoyo a medidas de control y la opinión sobre las acciones dirigidas a personas que ya residen en el país norteamericano.

El relevamiento se realizó en un escenario donde también inciden variables económicas y geopolíticas. Entre ellas se mencionaron el costo de vida y el precio de los combustibles:

Baja aprobación de la gestión : solo uno de cada cuatro estadounidenses (25%) aprueba la manera en que el presidente Donald Trump maneja el costo de vida. En cuanto a la inflación y el aumento de los precios, la aprobación es incluso ligeramente menor y se sitúa en un 24% .

: solo uno de cada cuatro estadounidenses aprueba la manera en que el presidente Donald Trump maneja el costo de vida. En cuanto a la inflación y el aumento de los precios, la aprobación es incluso ligeramente menor y se sitúa en un . Alta desaprobación : la desaprobación en estos rubros es masiva y alcanzó un 68% para el manejo del costo de vida y un 69% para la inflación.

: la desaprobación en estos rubros es masiva y alcanzó un para el manejo del costo de vida y un para la inflación. Prioridad electoral : el costo de vida es identificado como el factor más importante para decidir el voto en las elecciones legislativas de noviembre por el 45% de los encuestados, lo que superó con creces a otros temas como los valores democráticos (23%) o la inmigración (15%).

: el costo de vida es identificado como el para decidir el voto en las elecciones legislativas de noviembre por el de los encuestados, lo que superó con creces a otros temas como los valores democráticos (23%) o la inmigración (15%). Confianza en los partidos: los ciudadanos confían más en el Partido Demócrata (34%) que en el Partido Republicano (29%) para manejar la economía.

El Partido Republicano enfrenta una fuerte presión política debido al incremento en los precios de la gasolina en un contexto marcado por la guerra entre EE.UU. e Israel contra Irán.

Al ser consultados sobre qué gasto diario debería priorizar el Congreso, el 11% de los estadounidenses señaló la gasolina .Este tema se situó por debajo de la atención sanitaria (29%), la vivienda (22%) y los alimentos (15%).