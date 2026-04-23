Un funcionario de Donald Trump propuso excluir a Irán y reemplazarlo con la selección italiana

WASHINGTON.– El emisario especial de la administración de Donald Trump para Alianzas Globales, Paolo Zampolli, elevó este jueves una propuesta formal ante la FIFA para que la selección de Italia ocupe el lugar de Irán en el Mundial 2026.

Según informó el Financial Times, Zampolli fundamentó su pedido en el historial deportivo de la Azzurra —cuatro títulos mundiales— como argumento para una eventual invitación en un torneo que se disputará en Estados Unidos.

La iniciativa, sin embargo, excede lo futbolístico. Se inscribe en un intento de recomponer el vínculo entre Trump y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, deteriorado en las últimas semanas tras los ataques públicos del mandatario estadounidense contra el papa León XIV por su postura sobre la guerra con Irán.

El empresario italo-estadounidense y Representante Especial de Estados Unidos para las Asociaciones Globales, Paolo Zampolli OLIVER BUNIC - AFP

La tensión bilateral escaló cuando Roma decidió impedir que aviones militares estadounidenses utilizaran bases en Sicilia para operaciones de reabastecimiento en el marco de la campaña contra Teherán. En ese contexto, un eventual regreso de Italia a la Copa del Mundo —tras tres ausencias consecutivas— aparece en algunos sectores como un gesto político hacia el gobierno italiano.

Desde Irán, la reacción fue inmediata. La embajada en Roma calificó la propuesta como una muestra de la “quiebra moral” de Washington. Pese a los ataques aéreos sufridos desde febrero, la federación iraní ratificó su intención de participar en el torneo. Aunque en un primer momento el gobierno evaluó un posible boicot por razones de seguridad, ahora sostiene que el equipo competirá en el grupo junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

La FIFA, presidida por Gianni Infantino, mantiene por ahora su respaldo a la clasificación obtenida en el campo por Irán y no dio señales de considerar un reemplazo.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino presencia un partido amistoso entre Irán y Costa Rica en Antalya, Turquía Riza Ozel - AP

En Italia, la propuesta también generó rechazo. El ministro de Deportes, Andrea Abodi, descartó la posibilidad de una invitación. En declaraciones a Sky News, afirmó que el acceso al Mundial “no es apropiado ni posible” fuera de la competencia deportiva. El funcionario remarcó que la clasificación debe ganarse en la cancha, en alusión a la eliminación italiana ante Bosnia y Herzegovina.

En la misma línea se pronunciaron otros funcionarios italianos, que rechazaron de plano la posibilidad de acceder al torneo por fuera de la competencia. El presidente del Comité Olímpico Italiano, Luciano Buonfiglio, sostuvo que no cree siquiera viable un reemplazo y advirtió que se sentiría “ofendido” si Italia fuera incluida en esas condiciones. “Hay que ganárselo, hay que ir al Mundial por mérito deportivo”, afirmó.

En la misma línea, el ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, fue aún más contundente al referirse a la iniciativa impulsada desde Washington. “Leí que el enviado de Trump lo pidió: me parece vergonzoso. Yo sentiría vergüenza”, declaró ante la prensa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, durante una cumbre sobre Gaza en Sharm el-Sheikh EVAN VUCCI - POOL

El rechazo transversal dentro del gobierno italiano refuerza la posición oficial expresada por el propio Abodi y deja sin respaldo político interno una eventual invitación extraordinaria para la Azzurra.

Por su parte, el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, confirmó que el seleccionado cumplirá su calendario en las sedes de Los Ángeles y Seattle.

Aunque la FIFA cuenta con potestad para reemplazar a una selección en caso de retiro, los antecedentes son escasos y suelen generar controversia. En paralelo, en Italia crece el malestar social por el impacto económico de la guerra —con subas en combustibles y alimentos—, lo que añade presión interna al gobierno.

Agencia AFP