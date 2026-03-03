Indian Wells: los diez últimos campeones y el palmarés
Los diez últimos campeones del Masters 1000 y del WTA 1000 de Indian Wells, localidad californiana al sudeste de Los Ángeles, que comienza el miércoles y concluirá el 15 de marzo.
- Campeones:
2025: Mirra Andreeva (RUS) y Jack Draper (GBR)
2024: Iga Swiatek (POL) y Carlos Alcaraz (ESP)
2023: Elena Rybakina (KAZ) y Carlos Alcaraz (ESP)
2022: Iga Swiatek (POL) y Taylor Fritz (USA)
2021: Paula Badosa (ESP) y Cameron Norrie (GBR)
2019: Bianca Andreescu (CAN) y Dominic Thiem (AUT)
2018: Naomi Osaka (JPN) y Juan Martín Del Potro (ARG)
2017: Elena Vesnina (RUS) y Roger Federer (SUI)
2016: Victoria Azarenka (BLR) y Novak Djokovic (SRB)
2015: Simona Halep (ROU) y Novak Djokovic (SRB)
- Palmarés:
Las jugadoras más laureadas en el WTA 1000 de Indian Wells, torneo creado en 1989:
2 títulos: Martina Navratilova (USA, 1990 y 1991), Mary Joe Fernandez (USA, 1993 y 1995), Steffi Graff (GER, 1994 y 1996), Lindsay Davenport (USA, 1997 y 2000), Serena Williams (USA, 1999 y 2001), Kim Clijsters (BEL, 2003 y 2005), Daniela Hantuchova (SVK, 2002 y 2007), Maria Sharapova (RUS, 2006 y 2013), Victoria Azarenka (BLR, 2012 y 2016), Iga Swiatek (POL, 2022 y 2024).
Los jugadores más laureados en el Masters 1000 de Indian Wells, torneo creado en 1974:
5 títulos: Roger Federer (SUI, 2004, 2005, 2006, 2012 y 2017), Novak Djokovic (SRB, 2008, 2011, 2014, 2015 y 2016).