Infantino celebra el 1.000.000 de hinchas en estadios tras 5 días de Mundial

"¡Wow, 1 millón de aficionados en los estadios!", celebró este martes el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al agradecer "a todos" los "hinchas que han llenado" los recintos del Mundial de Norteamérica 2026 tras apenas cinco días de competición.

"Han dado vida a la Copa Mundial de la FIFA más inclusiva", agregó Infantino en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, acompañado de una fotografía en la que aparece sonriente junto al poseedor de la entrada número 1 millón.

16 partidos, de los 104 previstos hasta el 19 de julio, ya se han disputado en Estados Unidos, México y Canadá desde el inicio del Mundial 2026 el pasado jueves.

La antesala del torneo estuvo marcada por críticas al elevado precio de las entradas para esta competición, la primera que se disputa en tres países y con 48 selecciones participantes, frente a las 32 de las ediciones anteriores.