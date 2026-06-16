En qué canal de EE.UU. pasan el partido de Argentina vs. Argelia hoy en vivo en el Mundial 2026

Argentina debuta en el Mundial 2026 el martes 16 de junio contra Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Missouri, a las 21 hs, según el tiempo del Este en EE.UU. (ET). El partido abre el Grupo J, que completan Austria y Jordania, y es el primer turno del campeón defensor de Qatar 2022. Se transmite por FOX en inglés y Telemundo en señal abierta en español; con antena digital y cobertura disponible, puede verse sin costo en la mayoría de los mercados del país.

El primer cruce entre Argentina y Argelia en una Copa del Mundo

El debut argentino es el tercer y último partido del martes 16 de junio en el Mundial 2026. El día comienza con Francia vs. Senegal a las 15 hs. (ET) e Irak vs. Noruega a las 18 hs. (ET).

La franja nocturna convierte al encuentro en el de mayor expectativa de la jornada para las comunidades latinas en Estados Unidos.

El Arrowhead Stadium, sede de los Kansas City Chiefs de la NFL, recibe un partido mundialista por primera vez en su historia.

de la NFL, recibe un partido mundialista por primera vez en su historia. Fue adaptado para el torneo como parte de las 11 sedes estadounidenses.

Argentina y Argelia solo se habían enfrentado una vez antes, en un amistoso de 2007 que Argentina ganó. Es, por lo tanto, su primer cruce en la historia de las Copas del Mundo.

Argelia llega al torneo con un ciclo reciente positivo; en los amistosos previos venció a Países Bajos 1-0 y goleó a Bolivia 4-0, lo que la ubica como un rival más exigente que su posición en el ranking sugiere. Su última Copa del Mundo fue Brasil 2014, donde llegó a los octavos de final.

Javier Zanetti cubre la pelota ante la marca de Nadir Belhadj en el único antecedente entre la Argentina y Argelia, en 2007 Télam

Cómo ver Argentina vs. Argelia online en EE.UU.

La plataforma de streaming de NBCUniversal, la misma corporación que opera Telemundo, cubre los 104 partidos del torneo en español.

En inglés, FOX One permite acceder a la señal del canal sin un paquete de cable , una alternativa más acotada que los servicios con decenas de canales incluidos para quienes solo quieren seguir el Mundial.

, una alternativa más acotada que los servicios con decenas de canales incluidos para quienes solo quieren seguir el Mundial. Quienes no cuenten con señal abierta pueden acceder al partido a través de servicios de streaming como YouTube TV, Fubo, Hulu + Live TV o DirecTV Stream, todos con FOX y Telemundo incluidos.

El calendario de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026

Tras el debut, Argentina enfrentará a Austria el lunes 22 de junio a las 13 hs. (ET) en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y cierra la fase de grupos el sábado 27 de junio contra Jordania a las 22 hs. (ET), en el mismo estadio.

Algeria's fans cheer their team ahead of the international friendly soccer match between Netherlands and Algeria in Rotterdam, Netherlands, Wednesday, June 3, 2026. (AP Photo/ Patrick Post) Patrick Post - AP

Con el formato ampliado a 48 selecciones, clasifican los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros del torneo, lo que amplía el margen de error para todos los equipos del Grupo J, incluida Argelia.

La fase del Grupo J concluye el 27 de junio. Los cruces de la ronda de 32 se publicarán una vez cerrada esa jornada.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.