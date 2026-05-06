Infantino se defiende de las críticas por los precios de las entradas del Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió este martes los elevados precios de los boletos del Mundial, tanto en la venta original como en reventa, asegurando que responden a las particularidades del mercado del entretenimiento en Estados Unidos.

La FIFA ha afrontado en los últimos meses feroces críticas como las de la organización de aficionados Football Supporters Europe (Fse), que ha calificado la estructura de precios como "extorsiva" y una "traición monumental" a los seguidores

En marzo, Fse presentó una demanda ante la Comisión Europea contra la FIFA por los "precios excesivos de las entradas" para el torneo, que Estados Unidos albergará junto a México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio

La semana pasada, en la web de reventa oficial, FIFA Marketplace, se llegaron a ofrecer cuatro entradas para la final a un asombroso precio de más de 2 millones de dólares cada una.

Este martes, en su intervención en la Milken Institute Global Conference, Infantino dijo que este tipo de demandas astronómicas reflejan la expectación que genera el Mundial.

"Si algunas personas ponen en el mercado de reventa algunas entradas para la final a 2 millones de dólares, en primer lugar eso no significa que las entradas cuesten 2 millones", dijo Infantino. "Y en segundo lugar, no significa que alguien vaya a comprar esas entradas".

"Y si alguien lo hace, yo personalmente le llevaré un perrito caliente y una Coca-Cola para asegurarme de que tenga una gran experiencia", afirmó el dirigente en el evento, celebrado en Beverly Hills (California).

Grupos de aficionados han protestado también por las diferencias de costos respecto al anterior Mundial de Catar 2022, para cuya final se pedían 1600 dólares por asiento en la venta oficial, por los alrededor de 11.000 en 2026.

"Tenemos que mirar el mercado. Estamos en el mercado con el entretenimiento más desarrollado del mundo. Así que tenemos que aplicar las tarifas de mercado", dijo Infantino.

"En Estados Unidos también está permitido revender entradas. Así que si vendiéramos las entradas a un precio demasiado bajo, esas entradas se revenderían a un precio mucho más alto", argumentó.

Infantino también recordó que la FIFA recibió más de 500 millones de solicitudes de entradas para 2026, en comparación con menos de 50 millones en total para los Mundiales de 2018 y 2022

El dirigente estimó que el 25% de los boletos para la fase de grupos tuvieron un precio inferior a 300 dólares

"No se puede ir a ver en Estados Unidos un juego universitario, y ni hablar de un gran partido profesional de cierto nivel, por menos de 300 dólares", dijo Infantino. "Y esto es la Copa del Mundo".