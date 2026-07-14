Inflación de EE.UU. se desacelera a 3,5% en junio por baja en precios de la gasolina

La inflación se desaceleró más de lo esperado en junio en EE.UU., cuando los precios de la gasolina bajaron momentáneamente por un posible acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio, según cifras del gobierno publicadas el martes.

El índice de precios al consumidor (IPC) fue de 3,5% en medición interanual, frente a 4,2% registrado en mayo, indicó el Departamento del Trabajo.

Estos datos son claramente mejores de lo que esperaban los inversionistas. Sin embargo, el ritmo sigue muy por encima del objetivo de la Reserva Federal estadounidense (Fed).

Este retroceso se debe en gran medida a la caída del precio de la gasolina (-9,7% en un mes), que había seguido a la distensión diplomática entre Washington y Teherán.

Pero desde entonces las hostilidades se han reanudado en el Golfo. Las cotizaciones mundiales del petróleo volvieron a subir, lo que augura una próxima alza de los precios en las gasolineras.

La guerra, impopular en EE.UU., ha puesto bajo presión al poder ejecutivo estadounidense a pocos meses de las elecciones de medio término en el Congreso.

El presidente Donald Trump hizo de la mejora del poder adquisitivo una de sus prioridades durante la campaña electoral de 2024 para la Casa Blanca.