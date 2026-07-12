A qué hora de EE.UU. y dónde juega la selección argentina vs. Inglaterra en vivo por las semifinales del Mundial 2026
Messi buscará otra final tras eliminar a Suiza 3-1 en la prórroga; ahora enfrentará a los ingleses en Atlanta
La selección argentina jugará la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra este miércoles 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, con el ganador avanzando a la final del domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El equipo de Lionel Scaloni llegó a esta instancia tras vencer 3-1 a Suiza en tiempo extra, mientras que Inglaterra superó a Noruega en el otro cruce de cuartos de final. Será el primer duelo entre ambas selecciones en un Mundial desde 2002 y el primero para la colosal carrera de Lionel Messi.
A qué hora juega Argentina vs. Inglaterra en cada huso horario de EE.UU.
- Hora del Este (ET): 3:00 p.m.
- Hora Central (CT): 2:00 p.m.
- Hora de la Montaña (MT): 1:00 p.m.
- Hora del Pacífico (PT): 12:00 p.m.
- En cuanto al horario argentino, comenzará a las 4:00 p.m.
Dónde se juega la semifinal: estadio y ciudad
- El partido se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. Por cuestiones de derechos de la FIFA, el nombre oficial durante la competencia es Estadio Atlanta.
- Argentina ya jugó en ese estadio en octavos de final, cuando remontó ante Egipto.
Cómo sigue el cuadro: la otra semifinal entre Francia y España
- Francia y España definen al otro finalista este martes 14 de julio en el Dallas Stadium, Texas, desde las 3:00 p.m. ET (2:00 p.m. hora local de Texas).
- El ganador de esta semifinal enfrentará en la final al vencedor de Argentina-Inglaterra.
- Los perdedores de cada llave jugarán el partido por el tercer puesto el sábado 18 de julio en el Miami Stadium.
Qué canales transmiten el partido en Estados Unidos
- En inglés, la transmisión está a cargo de FOX en señal abierta.
- En español, el partido se puede seguir por Telemundo y Peacock.
La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, con show de medio tiempo confirmado por la organización del torneo.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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