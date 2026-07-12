A qué hora de EE.UU. y dónde juega la selección argentina vs. Inglaterra en vivo por las semifinales del Mundial 2026

La selección argentina jugará la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra este miércoles 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, con el ganador avanzando a la final del domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El equipo de Lionel Scaloni llegó a esta instancia tras vencer 3-1 a Suiza en tiempo extra, mientras que Inglaterra superó a Noruega en el otro cruce de cuartos de final. Será el primer duelo entre ambas selecciones en un Mundial desde 2002 y el primero para la colosal carrera de Lionel Messi.

A qué hora juega Argentina vs. Inglaterra en cada huso horario de EE.UU.

Hora del Este (ET) : 3:00 p.m.

: 3:00 p.m. Hora Central (CT) : 2:00 p.m.

: 2:00 p.m. Hora de la Montaña (MT) : 1:00 p.m.

: 1:00 p.m. Hora del Pacífico (PT) : 12:00 p.m.

: 12:00 p.m. En cuanto al horario argentino, comenzará a las 4:00 p.m.

Será el primer duelo entre Argentina e Inglaterra en un Mundial desde 2002 y el primero para la colosal carrera de Lionel Messi DAVID RAMOS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Dónde se juega la semifinal: estadio y ciudad

El partido se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia . Por cuestiones de derechos de la FIFA, el nombre oficial durante la competencia es Estadio Atlanta .

. Por cuestiones de derechos de la FIFA, el nombre oficial durante la competencia es . Argentina ya jugó en ese estadio en octavos de final, cuando remontó ante Egipto.

Argentina 3 - Suiza 1: el resumen del partido

Cómo sigue el cuadro: la otra semifinal entre Francia y España

Francia y España definen al otro finalista este martes 14 de julio en el Dallas Stadium, Texas, desde las 3:00 p.m. ET (2:00 p.m. hora local de Texas).

El cuadro del Mundial 2026, con la selección argentina en semifinales Canchallena

El ganador de esta semifinal enfrentará en la final al vencedor de Argentina-Inglaterra .

. Los perdedores de cada llave jugarán el partido por el tercer puesto el sábado 18 de julio en el Miami Stadium.

Qué canales transmiten el partido en Estados Unidos

En inglés , la transmisión está a cargo de FOX en señal abierta.

, la transmisión está a cargo de FOX en señal abierta. En español, el partido se puede seguir por Telemundo y Peacock.

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, con show de medio tiempo confirmado por la organización del torneo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.