Inflación de EE.UU. trepa a 4,1% en mayo, su nivel más alto en tres años (índice PCE)

Estados Unidos registró una inflación del 4,1% interanual en mayo, su nivel más alto en tres años, según el índice PCE, el indicador preferido por la Reserva Federal (Fed) para medir la presión de los precios sobre los estadounidenses.

La escalada de los precios experimentó un repunte súbito tras el estallido de la guerra en Oriente Medio, que disparó, entre otros, los costos de la gasolina.

El PCE también subió fuertemente respecto a abril, cuando se situó en el 3,8%.

Los datos oficiales coincidieron con las previsiones de los analistas consultados por Dow Jones Newswires y el Wall Street Journal.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán disparó los precios de los combustibles, debido al cierre del estrecho de Ormuz ordenado por Teherán.

Las dos partes llevan a cabo negociaciones de paz y el tránsito se está recuperando paulatinamente desde principios de la semana pasada, lo que ha llevado a una fuerte caída de los precios del petróleo.

La inflación subyacente del PCE, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, subió un 3,4%.

El aumento de los precios del combustible hizo que los consumidores estadounidenses gastaran en mayo 151.200 millones de dólares más que en el mismo mes del año anterior en gasolina y productos relacionados.

El precio medio de la gasolina normal en Estados Unidos sigue siendo aproximadamente un 31% más alto que al inicio de la guerra, según el club automovilístico AAA.

Los datos publicados este jueves revelaron que el gasto en consumo personal de Estados Unidos aumentó un 0,7%, mientras que la renta personal disponible creció en la misma proporción.

Los responsables de la política monetaria de la Fed han señalado una creciente preocupación por la inflación, superior a la meta del 2% durante varios meses.

En su última reunión de este mes, los responsables de la política monetaria votaron por unanimidad mantener las tasas de interés sin cambios por cuatro veces consecutiva, y una buena parte de ellos se mostró favorable a subirlas antes de 2027.