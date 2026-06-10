Inflación en EE.UU. trepa a 4,2% en mayo, su nivel más alto en tres años

La inflación volvió a dispararse el mes pasado en Estados Unidos hasta un 4,2% interanual, el nivel más alto en casi tres años, según datos oficiales publicados el miércoles

El índice de precios al consumo (IPC) había sido de 3,8% interanual en abril

Este repunte se explica en gran medida por el alza de la gasolina por la guerra en Oriente Medio

La cifra de 4,2% para mayo es la más alta desde abril de 2023, según datos oficiales

Los datos de mayo muestran que los precios de la energía aumentaron 23,5% respecto al mismo período del año pasado, con un aumento de 40,5% en la gasolina

Los precios de los alimentos aumentaron de forma significativa por segundo mes consecutivo, un 2,7%

La inflación subyacente -excluyendo energía y alimentos- también aumentó en mayo hasta un 2,9% interanual, frente al 2,8% de abril

La presión sobre los precios empezó tras el inicio de la guerra contra Irán que Donald Trump lanzó junto a Israel el 28 de febrero

A raíz del conflicto, Irán bloqueó el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, por donde transita un 20% del petróleo mundial

A comienzos de año, la inflación en Estados Unidos se mantenía estable, en 2,4% tanto en enero como en febrero

Según un informe publicado la semana pasada, los salarios aumentaron en promedio un 3,4% interanual en mayo, por debajo de la inflación

A pocos meses de las elecciones legislativas de mitad de mandato, en noviembre, el gobierno de Trump asegura que los efectos de la guerra serán pasajeros