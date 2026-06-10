Elecciones USA 2026: quién ganó las primarias en Nevada, Carolina del Sur, Maine y Dakota del Norte

Las elecciones primarias celebradas el 9 de junio en Nevada, Carolina del Sur, Maine y Dakota del Norte comenzaron a definir el mapa político de cara a los comicios generales del 3 de noviembre de 2026 en Estados Unidos. En varios estados quedaron definidos los principales candidatos para cargos de gobernador, Senado federal y Cámara de Representantes, mientras que otras contiendas avanzarán a segundas vueltas o permanecían abiertas por el conteo pendiente de votos.

Maine define a los candidatos al Senado y deja abierta la carrera por la gobernación

Según los resultados difundidos por Associated Press (AP), la elección para gobernador concentró gran parte de la atención en Maine debido a que la actual gobernadora, Janet Mills, no puede buscar la reelección por los límites de mandato.

Resultados de las elecciones a gobernador en Maine: primarias republicanas Associated Press

En el Partido Republicano, la contienda seguía sin una definición oficial al momento de la actualización de resultados. Con el 72,4% del voto esperado contabilizado, Robert Charles encabezaba el recuento con el 37,5% de los sufragios, seguido por Benjamin Midgley con el 20,1% y Jonathan Bush con el 20%.

En el campo demócrata, tampoco había una proclamación definitiva. Con el 81% de los votos esperados escrutados, Nirav Shah lideraba con el 26,7%, mientras que Hannah Pingree obtenía el 23,2% y Troy Jackson alcanzaba el 21,2%.

Debido al sistema de voto por orden de preferencia utilizado en Maine, si ningún candidato supera el 50%, los aspirantes con menor respaldo son eliminados progresivamente y sus votos se redistribuyen según las siguientes preferencias indicadas por los electores.

Resultados de las elecciones a gobernador en Maine: primarias demócratas Associated Press

Resultados parciales en Maine: quiénes lideran para gobernador

Republicanos

Robert Charles: 37.540 votos (37,5%).

Benjamin Midgley: 20.123 votos (20,1%).

Jonathan Bush: 20.048 votos (20,0%).

Demócratas

Nirav Shah: 48.426 votos (26,7%).

Hannah Pingree: 42.025 votos (23,2%).

Troy Jackson: 38.411 votos (21,2%).

La carrera para el Senado federal presentó un panorama más claro. De acuerdo con AP, la senadora republicana Susan Collins obtuvo la nominación de su partido sin oposición, mientras que el demócrata Graham Platner fue proyectado como ganador de la primaria demócrata.

Senado en Maine: Susan Collins y Graham Platner ya tienen nominación

Republicanos

Susan Collins: ganadora sin oposición.

Demócratas

Graham Platner: 129.577 votos (72,0%).

Janet Mills: 35.135 votos (19,5%).

David Costello: 14.523 votos (8,1%).

Nevada perfila duelo por la gobernación entre Joe Lombardo y Aaron Ford

La principal contienda en Nevada fue la carrera por la gobernación. Según AP, tanto el actual gobernador republicano Joseph Lombardo, como el fiscal general demócrata Aaron Ford, consiguieron sus respectivas nominaciones.

Resultados de las elecciones a gobernador en Nevada: primarias republicanas Associated Press

Lombardo obtuvo más del 90% de los votos en la primaria republicana. Del lado demócrata, Ford también logró una victoria cómoda frente a sus rivales.

Resultados en Nevada: Lombardo y Ford ganan sus primarias

Republicanos

Joseph Lombardo: 155.114 votos (90,9%).

None of These Candidates: 3.911 votos (2,3%).

Irina Hansen: 3.665 votos (2,1%).

Demócratas

Aaron Ford: 105.234 votos (63,8%).

Alexis Hill: 37.925 votos (23,0%).

None of These Candidates: 6.879 votos (4,2%).

Resultados de las elecciones a gobernador en Nevada: primarias demócratas Associated Press

Además de la gobernación, se definieron otras nominaciones estatales relevantes. En la carrera para fiscal general, la republicana Adriana Guzmán Fralick venció a Danny Tarkanian, mientras que la líder demócrata del Senado estatal, Nicole Cannizzaro, se impuso frente a Zach Conine.

Fiscalía general de Nevada: Cannizzaro y Guzmán Fralick ganan sus nominaciones

Republicanos

Adriana Guzmán Fralick: 100.392 votos (59,9%).

Danny Tarkanian: 58.281 votos (34,8%).

Demócratas

Nicole Cannizzaro: 99.179 votos (60,8%).

Zach Conine: 57.031 votos (34,9%).

Carolina del Sur: Graham gana y la primaria republicana para gobernador va a balotaje

Las elecciones primarias en Carolina del Sur estuvieron marcadas por la disputa para suceder al gobernador republicano Henry McMaster, quien no puede volver a postularse debido a los límites de mandato.

De acuerdo con AP, ninguno de los candidatos republicanos alcanzó la mayoría necesaria para ganar directamente la nominación, por lo que la vicegobernadora Pamela Evette y el fiscal general estatal Alan Wilson avanzaron a una segunda vuelta (runoff) programada para el 23 de junio.

Resultados de las elecciones a gobernador en Carolina del Sur: primarias republicanas Associated Press

En el Partido Demócrata, Jermaine Johnson consiguió la nominación con una victoria clara.

Resultados de las elecciones a gobernador en Carolina del Sur: primarias demócratas Associated Press

Gobernación en Carolina del Sur: Evette y Wilson van a segunda vuelta republicana

Republicanos

Pamela Evette: 136.390 votos (28,9%).

Alan Wilson: 123.559 votos (26,1%).

Ralph Norman: 80.722 votos (17,1%).

Demócratas

Jermaine Johnson: 221.751 votos (59,7%).

Billy Webster: 110.267 votos (29,7%).

Mullins McLeod: 39.710 votos (10,7%).

La otra gran contienda estatal fue la primaria para el Senado federal. Según AP, el senador republicano Lindsey Graham logró evitar una segunda vuelta al superar el umbral del 50% de los votos, al asegurar así la candidatura de su partido para buscar un nuevo mandato. Entre los demócratas, la vencedora fue Annie Andrews.

Senado en Carolina del Sur: Lindsey Graham y Annie Andrews compiten en noviembre

Republicanos

Lindsey Graham: 263.895 votos (56,8%).

Mark Lynch: 134.246 votos (28,9%).

Thomas Dismukes: 24.145 votos (5,2%).

Demócratas

Annie Andrews: 225.924 votos (61,5%).

Brandon Brown: 110.878 votos (30,2%).

Kyle Freeman: 30.350 votos (8,3%).

También quedaron pendientes definiciones en algunas contiendas estatales. La primaria republicana para fiscal general avanzó a una segunda vuelta entre Stephen Goldfinch y David Stumbo, mientras que la elección demócrata para secretario de Estado permanecía extremadamente ajustada entre Jason Belton y Edwina Winter.

Dakota del Norte: Fedorchak gana y varios cargos estatales quedan sin competencia interna

En Dakota del Norte, las contiendas de mayor relevancia mostraron escasa competencia interna. Según AP, varios candidatos obtuvieron las nominaciones de sus partidos sin enfrentar rivales en las primarias.

La elección para la Cámara de Representantes de Estados Unidos fue la carrera con resultados competitivos más destacados. En el único distrito congresional del estado, la republicana Julie Fedorchak consiguió una amplia victoria sobre Alex Balazs. En noviembre enfrentará al demócrata Trygve Hammer, que no tuvo oposición interna.

Cámara baja en Dakota del Norte: Julie Fedorchak gana la primaria republicana

Republicanos

Julie Fedorchak: 59.667 votos (72,9%).

Alex Balazs: 22.182 votos (27,1%).

En otras competencias estatales, Michael Howe obtuvo la nominación republicana para secretario de Estado sin oposición, mientras que Ryan Braunberger hizo lo propio entre los demócratas.

Para fiscal general, el actual funcionario Drew Wrigley avanzó sin competencia dentro del Partido Republicano y Tim Lamb quedó confirmado como candidato demócrata.