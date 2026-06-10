Elecciones USA 2026: quién ganó las primarias en Nevada, Carolina del Sur, Maine y Dakota del Norte
Varias candidaturas quedaron definidas para los comicios generales del 3 de noviembre; en otras todavía falta el conteo de votos
- 6 minutos de lectura'
Las elecciones primarias celebradas el 9 de junio en Nevada, Carolina del Sur, Maine y Dakota del Norte comenzaron a definir el mapa político de cara a los comicios generales del 3 de noviembre de 2026 en Estados Unidos. En varios estados quedaron definidos los principales candidatos para cargos de gobernador, Senado federal y Cámara de Representantes, mientras que otras contiendas avanzarán a segundas vueltas o permanecían abiertas por el conteo pendiente de votos.
Maine define a los candidatos al Senado y deja abierta la carrera por la gobernación
Según los resultados difundidos por Associated Press (AP), la elección para gobernador concentró gran parte de la atención en Maine debido a que la actual gobernadora, Janet Mills, no puede buscar la reelección por los límites de mandato.
En el Partido Republicano, la contienda seguía sin una definición oficial al momento de la actualización de resultados. Con el 72,4% del voto esperado contabilizado, Robert Charles encabezaba el recuento con el 37,5% de los sufragios, seguido por Benjamin Midgley con el 20,1% y Jonathan Bush con el 20%.
En el campo demócrata, tampoco había una proclamación definitiva. Con el 81% de los votos esperados escrutados, Nirav Shah lideraba con el 26,7%, mientras que Hannah Pingree obtenía el 23,2% y Troy Jackson alcanzaba el 21,2%.
Debido al sistema de voto por orden de preferencia utilizado en Maine, si ningún candidato supera el 50%, los aspirantes con menor respaldo son eliminados progresivamente y sus votos se redistribuyen según las siguientes preferencias indicadas por los electores.
Resultados parciales en Maine: quiénes lideran para gobernador
Republicanos
- Robert Charles: 37.540 votos (37,5%).
- Benjamin Midgley: 20.123 votos (20,1%).
- Jonathan Bush: 20.048 votos (20,0%).
Demócratas
- Nirav Shah: 48.426 votos (26,7%).
- Hannah Pingree: 42.025 votos (23,2%).
- Troy Jackson: 38.411 votos (21,2%).
La carrera para el Senado federal presentó un panorama más claro. De acuerdo con AP, la senadora republicana Susan Collins obtuvo la nominación de su partido sin oposición, mientras que el demócrata Graham Platner fue proyectado como ganador de la primaria demócrata.
Senado en Maine: Susan Collins y Graham Platner ya tienen nominación
Republicanos
- Susan Collins: ganadora sin oposición.
Demócratas
- Graham Platner: 129.577 votos (72,0%).
- Janet Mills: 35.135 votos (19,5%).
- David Costello: 14.523 votos (8,1%).
Nevada perfila duelo por la gobernación entre Joe Lombardo y Aaron Ford
La principal contienda en Nevada fue la carrera por la gobernación. Según AP, tanto el actual gobernador republicano Joseph Lombardo, como el fiscal general demócrata Aaron Ford, consiguieron sus respectivas nominaciones.
Lombardo obtuvo más del 90% de los votos en la primaria republicana. Del lado demócrata, Ford también logró una victoria cómoda frente a sus rivales.
Resultados en Nevada: Lombardo y Ford ganan sus primarias
Republicanos
- Joseph Lombardo: 155.114 votos (90,9%).
- None of These Candidates: 3.911 votos (2,3%).
- Irina Hansen: 3.665 votos (2,1%).
Demócratas
- Aaron Ford: 105.234 votos (63,8%).
- Alexis Hill: 37.925 votos (23,0%).
- None of These Candidates: 6.879 votos (4,2%).
Además de la gobernación, se definieron otras nominaciones estatales relevantes. En la carrera para fiscal general, la republicana Adriana Guzmán Fralick venció a Danny Tarkanian, mientras que la líder demócrata del Senado estatal, Nicole Cannizzaro, se impuso frente a Zach Conine.
Fiscalía general de Nevada: Cannizzaro y Guzmán Fralick ganan sus nominaciones
Republicanos
- Adriana Guzmán Fralick: 100.392 votos (59,9%).
- Danny Tarkanian: 58.281 votos (34,8%).
Demócratas
- Nicole Cannizzaro: 99.179 votos (60,8%).
- Zach Conine: 57.031 votos (34,9%).
Carolina del Sur: Graham gana y la primaria republicana para gobernador va a balotaje
Las elecciones primarias en Carolina del Sur estuvieron marcadas por la disputa para suceder al gobernador republicano Henry McMaster, quien no puede volver a postularse debido a los límites de mandato.
De acuerdo con AP, ninguno de los candidatos republicanos alcanzó la mayoría necesaria para ganar directamente la nominación, por lo que la vicegobernadora Pamela Evette y el fiscal general estatal Alan Wilson avanzaron a una segunda vuelta (runoff) programada para el 23 de junio.
En el Partido Demócrata, Jermaine Johnson consiguió la nominación con una victoria clara.
Gobernación en Carolina del Sur: Evette y Wilson van a segunda vuelta republicana
Republicanos
- Pamela Evette: 136.390 votos (28,9%).
- Alan Wilson: 123.559 votos (26,1%).
- Ralph Norman: 80.722 votos (17,1%).
Demócratas
- Jermaine Johnson: 221.751 votos (59,7%).
- Billy Webster: 110.267 votos (29,7%).
- Mullins McLeod: 39.710 votos (10,7%).
La otra gran contienda estatal fue la primaria para el Senado federal. Según AP, el senador republicano Lindsey Graham logró evitar una segunda vuelta al superar el umbral del 50% de los votos, al asegurar así la candidatura de su partido para buscar un nuevo mandato. Entre los demócratas, la vencedora fue Annie Andrews.
Senado en Carolina del Sur: Lindsey Graham y Annie Andrews compiten en noviembre
Republicanos
- Lindsey Graham: 263.895 votos (56,8%).
- Mark Lynch: 134.246 votos (28,9%).
- Thomas Dismukes: 24.145 votos (5,2%).
Demócratas
- Annie Andrews: 225.924 votos (61,5%).
- Brandon Brown: 110.878 votos (30,2%).
- Kyle Freeman: 30.350 votos (8,3%).
También quedaron pendientes definiciones en algunas contiendas estatales. La primaria republicana para fiscal general avanzó a una segunda vuelta entre Stephen Goldfinch y David Stumbo, mientras que la elección demócrata para secretario de Estado permanecía extremadamente ajustada entre Jason Belton y Edwina Winter.
Dakota del Norte: Fedorchak gana y varios cargos estatales quedan sin competencia interna
En Dakota del Norte, las contiendas de mayor relevancia mostraron escasa competencia interna. Según AP, varios candidatos obtuvieron las nominaciones de sus partidos sin enfrentar rivales en las primarias.
La elección para la Cámara de Representantes de Estados Unidos fue la carrera con resultados competitivos más destacados. En el único distrito congresional del estado, la republicana Julie Fedorchak consiguió una amplia victoria sobre Alex Balazs. En noviembre enfrentará al demócrata Trygve Hammer, que no tuvo oposición interna.
Cámara baja en Dakota del Norte: Julie Fedorchak gana la primaria republicana
Republicanos
- Julie Fedorchak: 59.667 votos (72,9%).
- Alex Balazs: 22.182 votos (27,1%).
En otras competencias estatales, Michael Howe obtuvo la nominación republicana para secretario de Estado sin oposición, mientras que Ryan Braunberger hizo lo propio entre los demócratas.
Para fiscal general, el actual funcionario Drew Wrigley avanzó sin competencia dentro del Partido Republicano y Tim Lamb quedó confirmado como candidato demócrata.
Otras noticias de Agenda EEUU
Elecciones en Perú. El guiño de María Elvira Salazar a Keiko Fujimori tras confirmarse su victoria en Miami
Oficial y confirmado. Xavier Becerra irá vs. Steve Hilton por la gobernación de California en noviembre 2026
Clima de hoy en EE.UU. Se viene un fenómeno que mezcla calor y un frente frío en Illinois y otros estados
- 1
Confirmado por Uscis: el cambio en la green card no afectará a este grupo de trabajadores que cumplieron la ley
- 2
La predicción matemática del Mundial 2026 que ubica a México con posibilidades de ganar
- 3
Es oficial: qué migrantes pueden obtener la licencia de conducir en Texas con documentos de Uscis
- 4
Actualizaciones recientes del Uscis: la regla que beneficia a venezolanos y cubanos que esperan asilo en EE.UU.