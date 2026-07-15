Inflación mayorista en EE.UU. cede en junio por caída de precios de la energía

La inflación mayorista en EE.UU. cedió en junio a medida que los costos de la energía bajaron con la esperanza de una resolución duradera a la guerra en Medio Oriente, según datos gubernamentales publicados el miércoles.

El índice de precios al productor (PPI) cayó un 0,3% mes a mes, la primera contracción de ese tipo desde agosto de 2025, según el Departamento del Trabajo.

En comparación con hace un año, el PPI subió un 5,5% en junio, un alza menor que el 6,0% de mayo.

El retroceso se produjo con el enfriamiento de los costos de los bienes, registrando su mayor caída desde mediados de 2022, mientras que los precios de la energía se desplomaron un 6,4%.

También el índice de precios al consumidor (IPC) disminuyó en junio, cuando registró 3,5% en su medición interanual, frente a 4,2% de mayo, según datos del Departamento del Trabajo divulgados el martes.

Los precios del crudo subieron desde el inicio de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán a finales de febrero, que desató la retaliación de Teherán y arrastró a Medio Oriente a la guerra, encareciendo el precio de la energía.

Pero en junio bajaron las cotizaciones del crudo, ante un alivio de las restricciones para el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz después de que EE.UU. e Irán lograran un acuerdo preliminar para terminar el conflicto.

Sin embargo, las hostilidades se han reanudado en los últimos días.