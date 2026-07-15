Noticias del ICE y el FBI en Atlanta: confirman operativo por el partido de Argentina vs. Inglaterra del Mundial hoy

Las autoridades federales y locales de Atlanta ultiman los preparativos ante la semifinal del Mundial 2026 de este miércoles 15 de julio. El partido entre Argentina e Inglaterra genera una vigilancia especial debido a la histórica rivalidad entre ambas naciones.

Por qué el FBI considera de alto riesgo el partido Argentina vs. Inglaterra

El Buró de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés), la FIFA y los cuerpos policiales locales mantuvieron una reunión estratégica el lunes por el duelo de semifinales.

Según informó The Mirror, el encuentro determinó que el choque entre ingleses y argentinos es el evento de “mayor riesgo” del torneo.

Un integrante del operativo de seguridad se sumó al banderazo y bailó junto a los hinchas argentinos

Esta catalogación responde a la histórica división entre los dos países y la preocupación ante posibles altercados entre sus aficiones. El antecedente reciente de enfrentamientos en Miami, ocurridos durante el fin de semana, intensifica las medidas preventivas.

El estadio contará con puertas de acceso separadas para cada grupo de seguidores como medida de contención. No obstante, las autoridades reconocen que se mezclarán los aficionados en las gradas debido a las plataformas de reventa de entradas.

El operativo de la policía de Atlanta para la semifinal del Mundial 2026

El Departamento de Policía de Atlanta (APD, por sus siglas en inglés) anunció un despliegue importante de recursos en toda el área metropolitana por el partido.

(APD, por sus siglas en inglés) anunció un por el partido. La estrategia busca garantizar el orden público antes, durante y después del compromiso deportivo del miércoles.

Habrá agentes del ICE en los alrededores del estadio de Atlanta para el partido de Argentina vs. Inglaterra Fotomontaje generado con IA

“Mientras Atlanta se prepara para albergar un partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA y recibe a un mayor número de residentes y visitantes, el Departamento de Policía de Atlanta ha reforzado sus medidas de seguridad pública en toda la ciudad”, detalló la institución en un comunicado difundido a los medios, citado por The Athletic.

El plan de seguridad contempla la asignación estratégica de personal en los alrededores del estadio y en zonas de ocio. Las autoridades intensificarán la vigilancia en áreas de mucho tránsito para prevenir cualquier tipo de actividad delictiva.

Efectivos de la Policía de Atlanta en las inmediaciones del hotel donde se hospedará Argentina Aníbal Greco / Enviado Especial - La Nación

Estas acciones proactivas pretenden asegurar que tanto los residentes como los visitantes disfruten del evento histórico con total tranquilidad. El APD mantiene una postura de vigilancia constante para disuadir posibles conflictos que amenacen la integridad del espectáculo.

La función del ICE durante el partido Argentina vs. Inglaterra en Atlanta

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estarán presentes en el perímetro del Mercedes-Benz Stadium, aunque sin ejecutar tareas de control migratorio. El zar fronterizo Tom Homan y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, confirmaron este enfoque a CBS News.

La agencia prioriza la detección de mercancía falsificada y el combate frontal contra la reventa ilegal de boletos en las inmediaciones. Los agentes también refuerzan los controles en las rutas de transporte principales para interceptar posibles actividades vinculadas al tráfico de sustancias ilícitas.

Las intervenciones de los agentes federales ocurrirán solamente ante personas con órdenes de captura vigentes por delitos graves. Asimismo, el personal actuará sobre individuos incluidos en listas de vigilancia por terrorismo o bajo investigación activa por narcotráfico.

A qué hora juega Argentina vs. Inglaterra y dónde mirar en vivo la semifinal del Mundial 2026

De acuerdo con el calendario oficial publicado por la FIFA, el encuentro entre Argentina e Inglaterra está programado para comenzar a las 15.00 hs ET de este miércoles 15 de julio en el Atlanta Stadium, denominación utilizada por la FIFA durante el torneo.

El duelo podrá verse en español a través de la pantalla de Telemundo. No obstante, también está disponible la opción de verlo en inglés por la señal de FOX.