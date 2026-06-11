Inflación mayorista en EE.UU. sube a 6,5% en mayo, la más alta desde 2022

El índice de precios a la producción (PPI), medida de la inflación mayorista en Estados Unidos, trepó hasta un 6,5% anual en mayo, su mayor nivel en más de tres años, según cifras oficiales publicadas el jueves

La inflación viene repuntando con fuerza en Estados Unidos desde marzo tras el estallido de la guerra en Oriente Medio, que ha disparado los precios del petróleo y sus derivados

El PPI subió 6,5% en los 12 meses que terminaron en mayo, informó el jueves la Oficina de Estadísticas Laborales, el nivel más alto desde noviembre de 2022

En la medición mes a mes, los precios mayoristas aumentaron 1,1% en mayo, por encima de las expectativas del mercado

La mayor economía del mundo lucha contra una inflación alta desde la pandemia de Covid-19. Los aranceles del presidente Donald Trump y la guerra que lanzó contra Irán aumentaron la presión sobre los precios