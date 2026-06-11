Oficial y confirmado: Trump firma una ley que favorece el avance del ICE y la Patrulla Fronteriza en EE.UU.

El presidente Donald Trump convirtió en ley un amplio paquete de financiamiento destinado a fortalecer las capacidades operativas de las agencias migratorias y de seguridad fronteriza de Estados Unidos. La firma de la denominada Secure America Act pone fin a una larga disputa política en el Congreso y garantiza recursos multimillonarios para el ICE, la Patrulla Fronteriza y otras áreas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) hasta el final del actual mandato presidencial.

Trump promulga la Secure America Act tras una ajustada votación en el Congreso

Según informó CBS News, Trump firmó la legislación el miércoles en la Casa Blanca, acompañado por miembros de su gabinete y líderes republicanos del Congreso. Durante el acto, el mandatario sostuvo que la norma permitirá financiar de manera completa al Departamento de Seguridad Nacional hasta el final de su administración.

El video que muestra el enfrentamiento de un agente de ICE contra venezolanos

La aprobación de la iniciativa estuvo precedida por meses de negociaciones y desacuerdos entre republicanos y demócratas.

La Cámara de Representantes dio luz verde al proyecto por un ajustado margen de 214 votos contra 212, mientras que el Senado había aprobado previamente el paquete luego de una extensa serie de votaciones que se prolongó durante más de 18 horas.

De acuerdo con la cobertura de CBS News, los demócratas se resistieron durante varios meses a aprobar nuevos fondos para las agencias migratorias sin la incorporación de reformas adicionales.

Sin embargo, las conversaciones terminaron estancándose y los republicanos optaron por impulsar el proyecto bajo el mecanismo de reconciliación presupuestaria, que permite aprobar determinadas medidas vinculadas al gasto público sin necesidad de apoyo bipartidista en el Senado.

Secure America Act: cuánto dinero recibirá el ICE para detenciones y deportaciones

El texto de la Secure America Act establece una de las mayores asignaciones presupuestarias recientes para el fortalecimiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La normativa contempla una asignación histórica de 31.075 millones de dólares para el ICE AP / ICE

Entre las partidas más relevantes figura una asignación de 31.075 millones de dólares destinada específicamente a actividades de control migratorio. El ICE podrá usar esos fondos para:

Contratar, capacitar y equipar personal adicional.

Financiar operaciones de detención y deportación.

Cubrir gastos de transporte relacionados con expulsiones del país.

Modernizar sistemas tecnológicos utilizados en operativos migratorios.

Mantener instalaciones e infraestructura.

Renovar y sostener flotas de vehículos.

Incrementar la coordinación con autoridades estatales y locales.

La ley también contempla fondos para la contratación de abogados y personal de apoyo que representen al Departamento de Seguridad Nacional en procedimientos migratorios y de deportación.

Además, se destinan al menos US$350 millones a operaciones dirigidas a localizar y detener a determinados inmigrantes indocumentados que hayan sido liberados en jurisdicciones consideradas no cooperativas con las autoridades federales.

CBP y Patrulla Fronteriza: los fondos clave para reforzar el control migratorio

La nueva legislación también fortalece de manera significativa a la Patrulla Fronteriza y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

El texto aprobado asigna US$13.020 millones para contratar, entrenar y equipar agentes encargados de las actividades de control migratorio. A ello se suman otros US$9550 millones destinados a incorporar personal adicional y brindar apoyo operativo a la Patrulla Fronteriza.

Estos recursos estarán disponibles hasta septiembre de 2029 y buscan ampliar la capacidad operativa de las agencias responsables de vigilar los límites terrestres, marítimos y aéreos del país norteamericano.

La normativa establece además restricciones específicas sobre determinados programas de contratación, especialmente en relación con algunos puestos administrativos vinculados al procesamiento de casos migratorios después de octubre de 2028.

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ICE y Patrulla Fronteriza incorporarán más tecnología de vigilancia

La Secure America Act destina US$3450 millones para proyectos relacionados con:

Nuevos equipos de inspección no intrusiva.

Sistemas basados en inteligencia artificial.

Herramientas de aprendizaje automático.

Tecnologías de vigilancia fronteriza.

Modernización de operaciones aéreas y marítimas.

Sistemas biométricos de entrada y salida de EE.UU.

Programas destinados a combatir el tráfico de drogas.

El texto legal señala que parte de estos fondos deberán utilizarse para reforzar la detección de narcóticos ilícitos, incluido el fentanilo y sus precursores químicos, tanto en los puertos de entrada como a lo largo de las fronteras terrestres y marítimas.

La ley también fija condiciones para el despliegue de torres de vigilancia. Ningún recurso podrá utilizarse en sistemas que no hayan sido previamente probados y aceptados por las autoridades federales competentes.