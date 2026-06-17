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Inglaterra mostró el nivel que puede alcanzar en el triunfo ante Croacia, dice Kane

Inglaterra cerró bien el partido ante Croacia y mostró "el nivel" que puede alcanzar en el Mundial de Norteamérica 2026, dijo Harry Kane, autor de un doblete en el triunfo 4-2 de los Tres Leones

Inglaterra mostró el nivel que puede alcanzar en el triunfo ante Croacia, dice Kane
Inglaterra mostró el nivel que puede alcanzar en el triunfo ante Croacia, dice KaneFreepik

Inglaterra cerró bien el partido ante Croacia y mostró "el nivel" que puede alcanzar en el Mundial de Norteamérica 2026, dijo Harry Kane, autor de un doblete en el triunfo 4-2 de los Tres Leones este miércoles ante el equipo de Luka Modric.

Kane marcó de penal a los 12 minutos y de cabeza a los 42', con el que llegó a los 10 goles en Mundiales para igualar a Gary Lineker como goleador histórico de Inglaterra.

"Mostramos el nivel que sabemos que podemos alcanzar", resumió el delantero del Bayern Munich a la BBC, al finalizar el estreno mundialista de ingleses y croatas en Arlington, Texas.

"La primera mitad estuvo un poco más igualada (...) los goles que recibimos fueron un poco decepcionantes, especialmente el segundo, por lo retrasados que estábamos; eso no es lo que somos ni el equipo que queremos ser", analizó el atacante.

Kane contó que el entrenador Thomas Tuchel pidió que hicieran un juego más intenso y que "impusiéramos nuestro juego, y eso fue exactamente lo que pasó".

En el segundo tiempo "nos vieron en nuestro mejor nivel, tanto con el balón como sin él (...) Hicimos lo que teníamos que hacer y cerramos el partido de buena manera", resumió.

AFP
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