Inglaterra mostró el nivel que puede alcanzar en el triunfo ante Croacia, dice Kane

Inglaterra cerró bien el partido ante Croacia y mostró "el nivel" que puede alcanzar en el Mundial de Norteamérica 2026, dijo Harry Kane, autor de un doblete en el triunfo 4-2 de los Tres Leones este miércoles ante el equipo de Luka Modric.

Kane marcó de penal a los 12 minutos y de cabeza a los 42', con el que llegó a los 10 goles en Mundiales para igualar a Gary Lineker como goleador histórico de Inglaterra.

"Mostramos el nivel que sabemos que podemos alcanzar", resumió el delantero del Bayern Munich a la BBC, al finalizar el estreno mundialista de ingleses y croatas en Arlington, Texas.

"La primera mitad estuvo un poco más igualada (...) los goles que recibimos fueron un poco decepcionantes, especialmente el segundo, por lo retrasados que estábamos; eso no es lo que somos ni el equipo que queremos ser", analizó el atacante.

Kane contó que el entrenador Thomas Tuchel pidió que hicieran un juego más intenso y que "impusiéramos nuestro juego, y eso fue exactamente lo que pasó".

En el segundo tiempo "nos vieron en nuestro mejor nivel, tanto con el balón como sin él (...) Hicimos lo que teníamos que hacer y cerramos el partido de buena manera", resumió.