Inglaterra "puede vencer a cualquier rival" en el Mundial, afirma Rice

El mediocampista Declan Rice afirmó que Inglaterra no debe temer a ningún rival en su objetivo de acabar con una espera de 60 años para volver a conquistar la Copa del Mundo, después de haber fijado "el punto de referencia" con la contundente victoria inaugural sobre Croacia.

Pese a algunos problemas defensivos, los Three Lions arrollaron 4-2 en Dallas a una selección croata que alcanzó las semifinales y la final en los dos últimos Mundiales.

El capitán Harry Kane y el influyente centrocampista Jude Bellingham marcaron para iniciar el torneo de la mejor manera, mientras que el gol de Marcus Rashford, tras ingresar desde el banquillo, subrayó la profundidad de la plantilla inglesa.

"Sabemos como jugadores el nivel que tenemos, sabemos lo que se requiere, y esa actuación en la segunda parte fue probablemente el punto de referencia para nosotros en cuanto a empezar el partido a ese nivel", dijo Rice en una rueda de prensa previa al segundo partido de Inglaterra en el Mundial, el martes 7 contra Ghana por el Grupo L.

"Creemos que, si podemos hacer eso desde el minuto inicial, con los jugadores que también tenemos para entrar y terminar el partido, podemos ganar a cualquier rival del mundo".

La actuación de Rice fue una de las pocas preocupaciones para Thomas Tuchel tras un inicio tan prometedor.

El centrocampista del Arsenal, clave en la conquista esta temporada del primer título de la Premier League de los Gunners en 22 años, fue sustituido en la segunda parte, en su partido número 63 de la campaña entre club y selección.

Sin embargo, Rice rechazó las sugerencias de que se está quedando sin fuelle justo cuando arranca el Mundial.

"Mi cuerpo ha sido preparado y construido para estos momentos, para jugar temporadas largas. Diría que esta temporada ha sido probablemente más dura mental que físicamente, simplemente porque las emociones de un futbolista son una locura", añadió.

El compañero de Rice en el club, Bukayo Saka, no fue titular contra Croacia mientras se recupera de una lesión en el tendón de Aquiles.

Tuchel, sin embargo, aseguró que el extremo está en condiciones de enfrentarse a Ghana en Boston.

"Bukayo está cada vez mejor, cada vez se mueve con más libertad, ya no siente dolor", dijo el técnico alemán.

"Pudo completar nuestras dos últimas sesiones de entrenamiento al máximo nivel, así que está listo para jugar, aunque no lo diré si saldrá de inicio o desde el banquillo", sostuvo.

A pesar de no ganar ningún gran torneo desde el Mundial de 1966, Inglaterra se quedó muy cerca bajo el mando del predecesor de Tuchel, Gareth Southgate.

Inglaterra perdió las dos últimas finales de la Eurocopa y también alcanzó unas semifinales (2018) y unos cuartos de final de un Mundial (2022) con Southgate.