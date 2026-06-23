Comida gratis durante cuatro días: la cadena de supermercados que regala cajas sorpresa en EE.UU.

La cadena de supermercados Aldi lanzó una promoción especial en Estados Unidos basada en el concepto de las populares cajas sorpresa (mystery boxes, en inglés). La iniciativa consiste en ofrecer cajas sorpresa gratuitas, con productos de supermercado cuyo contenido permanece oculto hasta la entrega. La campaña estará disponible desde el 22 hasta el 25 de junio, con cupos limitados por día.

Aldi Blind Box: cómo funciona la promoción de cajas sorpresa gratis

Con esta propuesta, llamada ALDI Blind Box (caja secreta de Aldi), la compañía busca trasladar la tendencia de los productos sorpresa al sector de los alimentos y artículos de supermercado, al ofrecer a los clientes una experiencia de compra basada en la incertidumbre sobre los productos adquiridos.

El contenido de las cajas se mantiene en secreto para el cliente hasta el momento en que la recibe Aldi

La popularidad de las cajas sorpresa ya es habitual en sectores como la cosmética, los artículos de colección y los juguetes. Ahora, Aldi busca trasladar esa tendencia al ámbito de los supermercados mediante paquetes cuyo contenido se mantiene oculto hasta recibirlo.

Según ABC News, este tipo de productos genera interés entre consumidores de todas las edades, atraídos por la posibilidad de descubrir artículos inesperados. La cadena pretende aprovechar ese fenómeno para promocionar productos de su propia marca y algunos de sus productos destacados de sus góndolas.

Bridget Kozlowski, directora de comunicaciones de Aldi, explicó que la iniciativa busca replicar la emoción que muchos clientes sienten al recorrer las tiendas. “La blind box aprovecha la emoción que nuestros seguidores ya sienten al recorrer nuestros pasillos”, afirmó.

La ejecutiva agregó que los compradores visitan los locales en busca de buenos precios y hallazgos inesperados. “Con las aperturas de cajas sorpresa más populares que nunca, esta es nuestra forma de ayudar a los clientes a descubrir aún más productos”, señaló.

Cómo pedir una Aldi Blind Box gratis del 22 al 25 de junio

La mecánica para obtener una de las cajas sorpresa combina la velocidad del usuario con el acceso en línea. Según Aldi, los interesados deben ingresar al sitio www.aldiblindbox.com a partir de las 12 hs (hora del Este de Estados Unidos).

La dinámica se repetirá cada día entre el lunes 22 y el jueves 25 de junio. El proceso para participar es el siguiente:

Ingresar al sitio web oficial de la promoción

Seleccionar la caja sorpresa disponible ese día

Completar los datos necesarios para el envío

Confirmar la solicitud en el sistema

Según ABC News, la cantidad de cajas disponibles es limitada y se asigna por orden de llegada. Una vez agotado el stock diario, la promoción se cierra hasta el mediodía de la jornada siguiente.

Aldi enviará las cajas directamente al domicilio de los participantes afortunados sin costo alguno, tanto por los productos como por el servicio de entrega.

Snack, Fiber, Protein y Mystery: qué incluye cada Aldi Blind Box

La promoción de Aldi incluye cuatro tipos de cajas sorpresa, cada una enfocada en una temática diferente. Según la compañía, las opciones disponibles son:

Snack Blind Box, diseñada para quienes buscan opciones rápidas para picar entre comidas . Incluye una selección de quesos, salsas para untar, snacks crujientes y productos dulces.

. Incluye una selección de quesos, salsas para untar, snacks crujientes y productos dulces. Fiber Blind Box, enfocada en la salud digestiva. Contiene alimentos ricos en fibra, entre ellos productos frescos y artículos de despensa orientados al bienestar intestinal.

Las cuatro opciones de cajas misteriosas que lanzó Aldi en EE.UU. Aldi

Protein Blind Box, pensada para personas que siguen objetivos nutricionales o rutinas de ejercicio . Incluye alimentos y productos con alto contenido de proteínas.

. Incluye alimentos y productos con alto contenido de proteínas. Mystery Blind Box, la versión más misteriosa de la promoción. Su contenido permanece completamente oculto hasta la apertura del paquete e incluye una selección de algunos de los productos más populares entre los clientes de Aldi.