Inglaterra termina tercera del Mundial 2026 al ganar a Francia por 6 a 4
Una lluvia de goles. En el partido entre los decepcionados de las semifinales, Inglaterra se hizo este sábado con el tercer puesto del Mundial 2026 al vencer 6 a 4 a una Francia que levantó cabeza y...
Una lluvia de goles. En el partido entre los decepcionados de las semifinales, Inglaterra se hizo este sábado con el tercer puesto del Mundial 2026 al vencer 6-4 a una Francia que levantó cabeza y rozó la remontada tras una primera parte desastrosa.
Los ingleses ganaron gracias a un gol tempranero de Declan Rice (4'), otro de Ezri Konsa (18'), un triplete de Bukayo Saka (37', 45+1' y 87') y el restante de Jude Bellingham (90+8').
Francia, que perdía 0-4 en el descanso, soñó con una remontada gracias a un doblete de Kylian Mbappé (48' y 66'), nuevo máximo goleador histórico de los Mundiales con 22 tantos, y goles de Bradley Barcola (54') y Ousmane Dembélé (90+6').