Inglaterra toma fuerza en el Mundial tras la batalla en el Azteca

Inglaterra siguió su andadura en el Mundial con una victoria agónica e inolvidable en Ciudad de México, un resultado que ha sido calificado como su mayor triunfo fuera de casa.

La cita en el icónico Estadio Azteca lo tuvo todo: un retraso por fuertes tormentas, un público hostil y la expulsión del defensa Jarell Quansah al inicio de la segunda parte.

Pero los hombres de Thomas Tuchel llevaron a cabo una asombrosa actuación defensiva para imponerse 3-2 y citarse en cuartos de final con la Noruega de Erling Haaland.

El excapitán de Inglaterra Wayne Rooney afirmó que los Three Lions habían firmado una actuación de autoridad y que podían llegar hasta el final.

"Esto ha demostrado que tenemos un equipo capaz de ganar el Mundial", dijo. "La confianza que esto va a dar a estos jugadores es enorme".

Alan Shearer, otro excapitán inglés, dijo que el triunfo les daría "la confianza de que pueden seguir adelante y hacer algo en este torneo".

- Estrategia pura en el Azteca -

Inglaterra empezó el Mundial entre los favoritos, pero una fase de grupos poco convincente rebajó las expectativas.

Después se vio obligada a remontar para vencer 2-1 a la modesta RD Congo en octavos de final, lo que les deparó el temible cruce en el Estadio Azteca.

Los visitantes viajaron al feudo de México para el partido del domingo sabiendo que se enfrentaban a la historia, con gran parte de la atención previa centrada en las dificultades de jugar en altura.

Los coanfitriones, arropados por una afición entregada, llegaban invictos en 10 partidos mundialistas anteriores en el estadio y solo habían perdido dos veces allí en 89 encuentros oficiales.

Inglaterra enfrió el partido desde el inicio y se puso 2-0 arriba gracias a un doblete de Jude Bellingham, aunque Julián Quiñones recortó distancias justo antes del descanso.

Pero el partido cambió por completo de aspecto al inicio de la segunda parte, cuando Quansah vio la tarjeta roja por una entrada peligrosa tras revisión del VAR.

- Mentalidad y corazón -

El capitán Harry Kane convirtió un penalti poco después para restaurar la ventaja de dos goles de Inglaterra y luego cometió otro penalti, que Raúl Jiménez transformó.

A partir de ahí, el dominio fue absoluto de México, que buscó desesperadamente el empate ante la infranqueable línea defensiva de cinco hombres de Inglaterra, reforzada por los suplentes Djed Spence y Dan Burn.

Los visitantes tuvieron apenas un 33,2% de posesión, su cifra más baja en un partido de Mundial desde que hay registros, en 1966.

Un orgulloso Tuchel, a quien se le encomendó la difícil misión de conquistar el primer Mundial de Inglaterra en 60 años, elogió a sus extenuados jugadores.

"Lo logramos con pura mentalidad, con corazón, superando todos los obstáculos que se nos pusieron por delante", dijo. "Estoy muy orgulloso de la mentalidad y la voluntad de este equipo".

El alemán afirmó que actuaciones así no serían posibles si su equipo no estuviera "pegado con el espíritu adecuado".

- Espíritu de equipo -

Bellingham, el gran héroe de Inglaterra, instó a sus compañeros a creer en sí mismos y aseguró que no debían temer a nadie.

"Formar parte de una selección inglesa que le da tanto al país, que puede regalarle estos momentos y noches como esta, significa tanto como cualquier otra cosa en mi carrera y en mi vida, de verdad", dijo el centrocampista del Real Madrid.

Ahora Inglaterra se enfrenta al desafío de intentar frenar al arrollador Haaland, que semana tras semana destroza defensas en la Premier League y comparte el liderato en la carrera por la Bota de Oro.

Si ganan el sábado ese partido en Miami, se medirán en las semifinales al vigente campeón Argentina, Suiza, Colombia o Egipto.

Si Inglaterra llega hasta la final en el MetLife Stadium en East Rutherford -afueras de Nueva York- el 19 de julio, la gran favorita del torneo, Francia, podría estar aguardando.

Los Three Lions no pueden presumir del oficio ganador de Argentina ni del poderío ofensivo de los franceses.

Pero en Kane y Bellingham tienen a dos de los mejores jugadores del mundo, y su espíritu de equipo puede ser su jugador número 12.

"Llevo mucho tiempo hablando de nuestra unión como equipo", dijo el extremo Anthony Gordon. "Ahora espero que me crean".