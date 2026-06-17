Inglaterra vence 4 a 2 a Croacia en su debut en el Mundial 2026, con doblete de Kane

Con un doblete de su capitán, Harry Kane, Inglaterra venció 4 a 2 a Croacia este miércoles en su debut en el Grupo L del Mundial de Norteamérica 2026.

El delantero del Bayern Munich, que llegó a diez goles en los Mundiales e igualó a Gary Lineker como el artillero histórico de los Tres Leones en el mayor evento del fútbol, convirtió un penalti en el minuto 12 y un tanto de cabeza en el 42'.

Los balcánicos reaccionaron en ambas ocasiones con tantos de Martin Baturina en el 36' y Petar Musa en el 45+5', pero Jude Bellingham en el 47' y Marcus Rashford en el 85' decidieron a favor de la selección inglesa en Arlington, Texas.