Ingram reemplaza al lesionado Curry en el All-Star de la NBA

El escolta estadounidense de Toronto Brandon Ingram sustituirá al astro de los Golden State Warriors Stephen Curry, lesionado, en el Juego de las Estrellas de la NBA previsto el domingo en Los Ángeles, anunció la liga norteamericana de baloncesto este martes.

Elegido por el comisionado Adam Silver, Ingram, de 28 años, ya fue llamado para ese partido en 2020.

Esta temporada con los Raptors, quintos en la Conferencia Este con 32 victorias y 22 derrotas, promedia 22 puntos por juego.

Curry, de 37 años, seleccionado por duodécima ocasión, se perdió los cuatro últimos encuentros de los Warriors debido a un "síndrome rotuliano" en la rodilla derecha.

Una nueva estrella de la liga causa así baja para el All-Star Game tras el griego Giannis Antetokounmpo y el canadiense Shai Gilgeous-Alexander, Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada pasada.