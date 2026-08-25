Iniciativas de Trump duplicarán las emisiones de carbono del sector eléctrico para 2035, afirma análisis

La agenda de combustibles fósiles del presidente estadounidense Donald Trump provocará la pérdida de 700.000 millones de US$ en inversiones en energía limpia durante la próxima década, al tiempo que duplicará la huella climática del sector eléctrico, según un análisis publicado el martes.

El informe, elaborado por la organización sin fines de lucro Natural Resources Defense Council, examinó el impacto acumulado de las políticas aprobadas por Trump.

El actual presidente estadounidense había hecho campaña prometiendo reducir a la mitad las facturas de servicios públicos en los primeros 18 meses de mandato, aunque en realidad aumentaron un 16% hasta mayo de 2026, según datos de la Administración de Información Energética.

Entre las iniciativas de su gestión se destaca la ley One Big Beautiful Bill Act, de julio de 2025, que desmanteló los créditos fiscales a la energía limpia.

Trump también se ha centrado en apuntalar la industria de los combustibles fósiles, obligando a las empresas eléctricas a mantener en funcionamiento centrales antiguas y costosas más allá de su retiro previsto.

En conjunto, la agenda de Trump supondrá 700.000 millones de US$ en inversiones perdidas entre este año y 2035, y la pérdida de entre 390 y 540 gigavatios de nueva capacidad eólica, solar y de almacenamiento de energía, según el informe.

En comparación, la capacidad instalada total de la India ronda actualmente los 520 gigavatios.

Para 2035, los consumidores estadounidenses gastarán hasta 30.000 millones de US$ más al año en electricidad, con facturas domésticas que aumentarán hasta un 25% en algunas partes del país.

"Desde el primer día de este mandato, la administración Trump ha librado una guerra contra la energía limpia, mientras los propietarios de antiguas plantas de carbón contaminantes reciben subvenciones y vía libre para contaminar", afirmó Amanda Levin, directora de análisis de políticas de NRDC.

Titulado "Una crisis de asequibilidad creada por Trump", el informe utilizó un modelo energético para comparar el impacto de las políticas de Trump sobre el sector eléctrico con el de las políticas anteriores a su llegada al cargo.

El informe concluye que las emisiones de dióxido de carbono del sector eléctrico podrían ser el doble de altas para 2035, superando los 1000 millones de toneladas métricas.

Una mayor contaminación del aire procedente de centrales antiguas de carbón y gas provocará hasta 69.000 muertes prematuras adicionales y 85.000 visitas extra a servicios de urgencias y hospitalizaciones en la próxima década, según el estudio.