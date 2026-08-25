Noticias de las elecciones en EE.UU.: la aprobación de Trump y las encuestas rumbo a las “Midterm 2026”

El respaldo a Donald Trump comienza a mostrar señales de desgaste mientras el Partido Republicano se encamina hacia las elecciones de medio término de 2026. Según destacó un especialista, la influencia del mandatario sobre su propia base aún es importante, pero ya no parece suficiente para garantizar que todos los candidatos que cuentan con su apoyo logren imponerse.

Trump enfrenta un desgaste dentro de su propia base electoral republicana

El especialista Octavio Pescador, consultado por CNN, analizó el escenario electoral y sostuvo que la aprobación de Trump viene en descenso de manera sostenida. En diálogo con el medio, explicó que ese retroceso tiene consecuencias sobre la capacidad del presidente para imponer candidatos dentro del Partido Republicano, aunque aclaró que su influencia todavía permanece vigente.

“Todo lo que sube, baja, digámoslo muy coloquialmente. Y la aprobación del presidente Trump ha ido bajando consistentemente”, señaló Pescador. Según su interpretación, esa pérdida de respaldo no implica que el mandatario haya dejado de tener control sobre el partido, pero sí representa una reducción de su capacidad de influencia.

El especialista consideró que esta situación adquiere importancia por el momento del calendario electoral. Las primarias definen quiénes serán los candidatos que posteriormente competirán en las elecciones generales y, en este caso, el resultado tendrá una incidencia directa sobre la posibilidad de que los republicanos mantengan el control del Congreso.

Pescador planteó que el Partido Republicano tiene mayores posibilidades de conservar el Senado, mientras que la Cámara Baja presenta un escenario mucho más complicado.

De acuerdo con las encuestas mencionadas durante la entrevista, los demócratas aparecen con posibilidades importantes de recuperar el control de la Cámara de Representantes. Sin embargo, el analista recordó que los sondeos no son infalibles y pueden registrar errores significativos.

Las elecciones de medio término desafían el poder republicano

El especialista explicó que no es la primera vez que algunos candidatos respaldados por Trump pierden una candidatura dentro del partido. Pero consideró que el contexto actual vuelve esos resultados más significativos porque se producen en un momento en el que la popularidad del presidente muestra señales de debilitamiento.

La explicación, según Pescador, puede encontrarse en distintos factores que afectan directamente la vida cotidiana de los estadounidenses. Entre ellos mencionó la inflación, el desempleo y otras dificultades económicas que pueden modificar la percepción de los votantes sobre la gestión presidencial.

“Puedes tener mucha simpatía por el presidente o por un candidato, pero empiezas a escuchar: Ha fallado en las promesas de campaña que hizo, ha subido el costo de la vida y prometió que iba a bajar, ha entrado en guerras que prometió que no iba a estar”, explicó Pescador.

El peso decisivo de los independientes en las elecciones de EE.UU.

En diálogo con CNN, el especialista estimó que el sector independiente puede representar, en términos generales, alrededor del 30% del electorado, aunque aclaró que la proporción puede variar porque algunos ciudadanos prefieren no expresar su intención de voto cuando son consultados.

El sector independiente, que representa aproximadamente al 30% del electorado y respaldó mayoritariamente a Trump en su segundo ciclo, comenzó a distanciarse Jacquelyn Martin - AP

Ese grupo ocupa una posición relevante en una elección competitiva porque incluye a personas que pueden cambiar de opinión durante el proceso electoral. Según Pescador, muchos de esos votantes respaldaron a Trump en sus dos ciclos electorales, particularmente en el segundo, que terminó con una victoria del mandatario.

Ahora, sin embargo, el escenario económico puede modificar sus prioridades. Las condiciones y la percepción sobre la situación económica generan un alejamiento de parte de ese electorado respecto de Trump y de los candidatos asociados directamente con él.

La aprobación de Trump en mínimos históricos, según una encuesta

Recientemente se conocieron los resultados de una encuesta de Reuters/Ipsos que dejó al presidente republicano en un escenario desafiante. Según el sondeo que recogió respuestas de 1.166 adultos entre el 14 y el 17 de agosto, el 64% desaprobó la gestión de Trump.

Trump habló de la posibilidad de presentarse a un tercer mandato

Esto contrasta con el 33% que manifestó aprobar el manejo del presidente republicano. Estas cifras son las peores para Trump en su mandato actual e igualaron el mínimo histórico que alcanzó durante su primera gestión.