Inicio arrollador, eficacia y Pedri-Olmo: claves del resurgir de la Roja

Un inicio arrollador, la recuperación de la dupla Dani Olmo-Pedri entre líneas y la eficacia fueron tres de las claves del resurgimiento de España en el Mundial, con un contundente 4-0 el domingo ante Arabia Saudita, borrando su despiste inicial ante Cabo Verde (0-0)

1. Paciencia no es pasividad

El manejo de los tiempos es capital en el fútbol. Ante Cabo Verde hace una semana España se mostró pasiva, sin nervio, incapaz de sorprender a un rival bien plantado en su área.

Escenario similar, con un equipo enfrente en bloque bajo, actitud totalmente diferente desde el pitido inicial ante Arabia Saudita.

Antes de que se cumpliera el primer minuto Lamine Yamal ya había desbordado por la derecha y servido para Mikel Oyarzabal, que estuvo a punto de abrir el marcador.

El asedio de España, sin prisa pero sin pausa, continuó hasta que empezaron a caer los goles. Al final del primer cuarto, en el minuto 23 con la primera pausa de hidratación, 3-0 y el partido resuelto.

2. Lamine, rito de iniciación

Como si de un rito de iniciación para genios en los Mundiales se tratara, el primer gol de Lamine Yamal en el gran torneo llegó en el minuto 10.

Celebrado con la pompa que merece, el fenómeno de 18 años se quitó un peso de encima en un torneo en el que en la primera jornada habían brillado Leo Messi -tres goles-, Harry Kane, Kylian Mbappé o Erling Haaland -los tres con un doblete-.

Tras su gol, el extremo tuvo un par de fogonazos e intentó el doblete con dos tiros desde fuera del área.

En búsqueda de ritmo en este arranque del Mundial tras su lesión muscular, fue sustituido en el descanso junto con Oyarzabal. Frente a Uruguay en Guadalajara el viernes podría ya disputar el duelo completo.

3. El antihéroe se desquita

De nuevo goles, de nuevo las mismas preguntas. ¿Se siente infravalorado? La secuencia se ha convertido en rutina para Oyarzabal, 14 tantos en sus últimos 13 partidos internacionales además de siete asistencias.

El delantero de 29 años había pasado desapercibido en su debut mundialista ante Cabo Verde dando que hablar por haber estado los primeros 30 minutos sin tocar la pelota.

Frente a Arabia Saudita despertó a lo grande convirtiéndose en el primer jugador en la historia del Mundial en marcar dos goles y dar una asistencia -a Lamine- en los primeros 23 minutos, según recordó en rueda de prensa Luis de la Fuente.

"La gente que entiende de fútbol lo tiene supervaloradísimo, tiene un impacto brutal en la selección, como ningún jugador en el mundo", dijo el técnico en rueda de prensa.

4. Pedri-Olmo, la calidad no engaña

Junto al capitán Rodri en el centro del campo aparecieron por delante Pedri y Dani Olmo, la dupla de medios del Barcelona, por primera vez juntos en un once desde que De la Fuente se hiciera cargo de la selección tras la debacle en el Mundial de Catar 2022 (eliminación en octavos ante Marruecos en los penales).

Entre lesiones de ambos jugadores y decisiones tácticas, los dos talentos solo habían compartido 50 minutos en el campo con De la Fuente en el banquillo.

Olmo sustituyó en el once a Fabián Ruiz y confirmó las buenas sensaciones que había dejado en el cuarto de hora que dispuso ante Cabo Verde.

Fresco y peligroso, un maestro del juego entre líneas, el rubio es ideal como llave maestra contra equipos encerrados.

Pedri, algo más retrasado, como escolta de Rodri y con metros para crear, se muestra más cómodo que en la mediapunta, aunque De la Fuente subrayó en la rueda de prensa posterior al duelo ante los sauditas que ya había ocupado esta posición ante Cabo Verde.

Metros arriba, abajo, lo que resulta evidente es que la mezcla Pedri-Olmo funciona junto a un Rodri encargado de equilibrar el juego desde el pivote.