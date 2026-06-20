Inmerso en el caos extradeportivo, Irán desafía sobre el césped a Bélgica

La selección iraní de fútbol, que considera haber sido discriminada por la administración estadounidense en este Mundial 2026, espera olvidar durante un rato sus problemas extradeportivos para sorprender a Bélgica, el domingo en Los Ángeles.

La guerra en Oriente Medio puso en duda hasta el final la presencia del Team Melli en este torneo en Norteamérica, ya que nunca antes un país anfitrión había estado en conflicto con una nación participante.

Exiliada a Tijuana, en México, Irán vio cómo le eran denegadas 12 visados a miembros de su cuerpo técnico y directiva. Además, sus tres partidos de fase de grupos se disputan en Estados Unidos, lo que supone unos complicados viajes de ida y vuelta.

Motivos por los que el combinado asiático se siente insuficientemente defendido por la FIFA.

En su entrada en liza en competición, los iranís empataron 2-2 contra Nueva Zelanda, en teoría el rival más débil del Grupo G.

¿Fue este resultado la prueba de que la plantilla se siente afectada?

El seleccionador Amir Ghalenoei aseguró no buscar excusas para los suyos, describiendo su selección como "la más maltratada en cualquier Mundial".

De vuelta a Tijuana, la Federación iraní presentó un recurso el jueves ante la FIFA, denunciando la falta de equidad, pues solo pueden entrar en Estados Unidos el día antes de sus partidos, lo que afecta la preparación de los mismos.

- "Una mancha en la historia" -

Así, los Diablos Rojos pudieron llegar a Los Ángeles el viernes procedentes de Seattle para el partido previsto el domingo, mientras que los iranís solo podrán llegar a Los Ángeles el sábado.

El trato que Estados Unidos ha aplicado a Irán es una "mancha en la historia reciente de la Copa del Mundo", lamentó el secretario general de la federación, Hedayat Mombeyni.

Washington, que acaba de firmar un primer acuerdo para poner fin a la guerra, se defiende de obstaculizar la preparación de los iranís, y explica que siempre ha avisado al Team Melli de que viajaría la víspera de sus partidos.

El reglamento de la FIFA prevé que los 48 equipos del torneo lleguen a la ciudad sede la víspera de sus encuentros o dos días antes "en casos excepcionales". El recurso iraní tiene por tanto poco recorrido, pero pese a ello sus rivales belgas empatizan con los contratiempos.

"No es fácil para ellos, seguramente no sea una preparación ideal", opinó el guardameta belga Thibaut Courtois el viernes durante un encuentro con la prensa.

"Pero quizás de ahí saquen un extra de motivación para superarse, no hay que subestimarlos", añadió el portero del Real Madrid.

– Fuerte apoyo en "Tehrangeles" -

Atrincherados en su hotel de Tijuana, los iranís son escoltados por un convoy de guardias nacionales fuertemente armados durante sus desplazamientos hasta el lugar de entrenamiento.

El único contacto con el exterior es la firma de autógrafos a aficionados mexicanos o iranís a través de las rejas del hotel.

Frente al desafío que suponen los Diablos Rojos, que empataron en su entrada en liza contra Egipto (1-1), Irán volverá a contar con un gran apoyo del estadio de Los Ángeles, con una capacidad de más de 70.000 butacas.

El Team Melli recibió un fuerte apoyo contra Nueva Zelanda por parte de la "Tehrangeles", la gran diáspora de iraníes en esta ciudad de California. Algunos de ellos, eso sí, mostraron hostilidad hacia la actual República Islámica, abucheando el himno.

Los aficionados mexicanos, también numerosos en California, parecen estar enamorados de este equipo y su agitado recorrido, y se unieron al apoyo, reforzado por el caluroso recibimiento que la selección ha tenido en Tijuana.

Con los cuatro equipos del Grupo G empatados a un punto, el sueño de Irán por superar la fase de grupos por primera vez en su historia se mantiene vivo.