Adiós sueño americano: vivía en Atlanta, armó dos maletas y lo dejó todo para irse a las montañas con su hijo

Kate Raidt dejó Atlanta, vendió su casa y cruzó el Atlántico con apenas dos valijas. Así, la mujer cambió su vida en Estados Unidos por una rutina marcada por ríos, montañas y pueblos del sur de Alemania. La decisión tuvo un motor claro: acompañar a su hijo adolescente en su camino como futbolista.

De Atlanta a Alemania: por qué una madre se mudó con su hijo futbolista

Ahora, Raidt vive en Ulm, una ciudad histórica ubicada entre Múnich y Stuttgart. Desde allí recorre rutas y senderos rodeados de naturaleza.

Cada viaje le recuerda por qué eligió ese cambio. “Es muy difícil estar de mal humor cuando conduces a través de toda esta belleza”, dijo.

Tras dejar Atlanta se instalaron en el pueblo de Ulm, para seguir el sueño de convertirse en futbolísta de su hijo naturalezayviajes.com

“Cuando miro hacia afuera y veo los Alpes suizos o escucho el agua correr por un arroyo o un río cercano, me hace muy feliz”, contó a CNN. Un año y medio después de la mudanza, sostiene que la experiencia superó lo esperado y que tanto ella como su hijo prosperaron desde su llegada a Alemania.

Vivir cerca del Danubio y de los Alpes bávaros modificó su rutina diaria. Raidt pasa gran parte del tiempo al aire libre: camina por senderos, pedalea junto al río, visita baños termales o recorre castillos con su hijo.

“Esa es probablemente la mayor ventaja de estar aquí”, afirmó, al describir un estilo de vida que prioriza la calidad. “Mi salud física. Mi salud mental. Tener la posibilidad de hacer una actividad física tan fácil y rápidamente a mi alcance me salvó por completo”, agregó.

El sueño de su hijo de ser futbolista: la razón para cambiar Atlanta por Alemania

La mudanza nació a partir de las oportunidades deportivas de su hijo Bodie. El adolescente se probó en clubes alemanes y recibió varias ofertas. Aunque Raidt conocía el país por viajes previos, no imaginaba un regreso definitivo. Decidió esperar a que su hija mayor, Conley, terminara la secundaria. “No quería que viviera solo con una familia anfitriona, así que decidí irme con él”, contó.

Kate Raidt junto a su hijo Bodie, con quien se mudó a Alemania, y su hija Conley Instagram@kate_raidt

Pocas semanas después de la graduación de Conley en 2024, madre e hijo dejaron Estados Unidos y se instalaron en Alemania. Actualmente, Bodie es parte del club local SSV Ulm Fußball que, como se puede apreciar en la cuenta oficial de Instagram de la institución, se desempeña en la tercera categoría del país germano.

Así fue dejar EE.UU. para empezar desde cero en Alemania

El desembarco fue simple, pero abrupto. Se alojaron primero en un AirBnb y Bodie se unió a un equipo local. “Literalmente tenía dos maletas”, recuerda Raidt sobre esos primeros días. “No teníamos amigos. Ni familia. Ni nada, así que, simplemente dijimos listos, ¡ya! ¡Hagámoslo realidad!”, recordó.

Uno de los primeros obstáculos apareció en la escuela. A pesar de su doble nacionalidad, Bodie no logró ingresar a un instituto alemán por su nivel de idiomas.

La solución llegó con un colegio internacional, que permitió su integración y también la de su madre con otros padres expatriados. “Todos habíamos dejado nuestros países de origen para venir aquí”, dijo Raidt, quien destacó ese apoyo emocional que recibió a través de la institución.

Cultura, idioma y burocracia: problemas que halló al cambiar Atlanta por Alemania

Con el paso de los meses, la mujer comenzó a valorar aspectos de la vida alemana. Le gusta que “la gente se reúna constantemente para tomar un café”, en contraste con Estados Unidos, donde “todos pasan rápidamente por el autoservicio de Starbucks”.

Se mudaron a Alemania para seguir el sueño de ser futbolista de su hijo bodie, quien hoy es parte del club local SSV Ulm Fußball Instagram@bodie_raidt

“Estados Unidos solo tiene una ciudad con una cultura definida y es Nueva Orleans”, afirmó, y agregó que la nación del centro de Europa le recuerda un poco a eso. Sin embargo, también mencionó algunas cosas que no le gustan, como el extendido consumo de cigarrillos, una vida cotidiana rígida y la burocracia alemana.

“Obtener una licencia de conducir en Alemania es como aprobar el examen de abogado o obtener una licencia médica”, dijo al respecto. El trámite de la visa de reunificación familiar fue “largo y complicado” y exigió contratar un seguro médico alemán con un costo cercano a los US$1300 mensuales.

De todas formas, afirmó que su experiencia general con las personas del lugar donde vive fue y es positiva. Además, dijo que formó “amigos maravillosos” a pesar de que ninguna hable inglés realmente. “Pero eso me ha obligado a mejorar mi alemán y a encontrar un punto medio”, admitió.

Una vida más cara en Alemania que la obligó a redefinir sus prioridades

Raidt consideró que Alemania es cara y que ahora “todo es un poco más pequeño” que cuando vivía en EE.UU., desde el auto hasta la casa. No obstante, ese ajuste le permitió redefinir lo esencial y qué es lo que quiere hacer en su vida.

Kate Raidt asegura que, a pesar de algunas complicaciones, prefiere vivir en Alemani y no descarta volver a mudarse a otro país de Europa Instagram@kate_raidt

Esta diferencia la sintió especialmente durante un viaje de regreso en Estados Unidos, los viejos hábitos como conducir a todas partes o estar sentada en un escritorio todo el día la dejaron “abrumada por las emociones y el estrés”.

“Aunque seguía teniendo el mismo estrés en mi vida, no me afectó tanto una vez que regresé aquí”, dijo la mujer, que en Alemania se mantiene más activa. Además, en el país bávaro recuperó una de sus viejas pasiones: tras dejar la música por dos décadas, con 54 años de edad, volvió a grabar un álbum que había dejado pendiente.

Ahora madre e hijo viven en una casa adosada en una ladera de Ulm y planean quedarse en Alemania al menos dos años más, hasta que Bodie termine el instituto. Raidt no descartó seguir su camino en otro país europeo. “Quizás vaya a Austria”, dice. “Quizás a Suiza. Quizás a España. No lo sé. Pero me encantaría quedarme aquí”.