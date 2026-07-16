Inter mantiene viva una tradición en las finales de los Mundiales que se le escapa al Bayern

Hay tradiciones que parecen inquebrantables en los Mundiales: desde 1982, el Bayern Munich y el Inter de Milán siempre habían contado con al menos un jugador en la final. El domingo, en la final de Norteamérica 2026 entre Argentina y España, solo el club italiano mantendrá viva esa curiosa racha.

Y fue su delantero argentino, Lautaro Martínez, quien puso fin a este singular pulso entre ambos clubes al cabecear en el tiempo añadido un preciso centro de Lionel Messi en la semifinal contra Inglaterra (2-1).

El capitán inglés Harry Kane, imparable la pasada temporada con la camiseta del Bayern, vio cómo la racha del gigante alemán llegaba a su fin sobre el césped del Mercedes-Benz Stadium en Atlanta.

Su consuelo será disputar el sábado en Miami el partido por el tercer puesto frente a Francia.

Durante mucho tiempo, esta llamativa estadística se explicó por la presencia habitual de Alemania (1982, 1986, 1990, 2002 y 2014) e Italia (1982, 1994 y 2006) en las finales mundialistas, además del peso histórico del Bayern y el Inter en sus respectivos campeonatos.

Tres jugadores del Bayern y cinco del Inter figuraban en la hoja de partido de la final del Mundial de España 1982, ganada 3-1 por Italia ante la República Federal de Alemania.

Ocho años después en Italia, seis futbolistas del club bávaro y tres del conjunto italiano integraban la plantilla de la Mannschaft que derrotó 1-0 a la Argentina de Maradona.

Desde 2018, sin embargo, esa explicación perdió fuerza. Alemania fue eliminada en la fase de grupos en 2018 y 2022, y cayó en octavos de final en 2026, mientras que la Nazionale no disputa un Mundial desde Brasil 2014.

En el caso del Bayern, la continuidad de la racha también respondió al poderío deportivo y económico del club, ganador de 13 de las últimas 14 Bundesliga.

Con 17 futbolistas en el Mundial de 2026, fue el segundo club con más representantes en el torneo, solo por detrás del Manchester City (19) y por delante del Paris Saint-Germain y el Arsenal (16).

El Inter, tras superar un período de dificultades financieras, ha recuperado protagonismo en las últimas temporadas con tres de los últimos seis títulos de la Serie A (2021, 2024 y 2026) y una final de la Liga de Campeones en 2025, en la que cayó 5-0 ante el PSG.

Siete de sus jugadores integraron la lista de los 1248 futbolistas inscritos para el Mundial.

Pero Lautaro Martínez podría sentirse algo solo el domingo sobre el césped del MetLife Stadium en East Rutherford -área metropolitana de Nueva York-, frente al nutrido contingente de futbolistas pertenecientes a clubes españoles.

El Atlético de Madrid aporta nueve jugadores, cinco de ellos con Argentina -sin contar a Nicolás González, cedido al club rojiblanco la pasada temporada-, mientras que el FC Barcelona cuenta con ocho futbolistas en la selección española.