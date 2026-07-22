Inter Miami anuncia el fichaje de Casemiro, pero la MLS abre una investigación

El Inter Miami de Lionel Messi anunció este miércoles la llegada del veterano mediocampista brasileño Casemiro, en un fichaje por el que la liga norteamericana (MLS) abrió una investigación.

Casemiro, de 34 años, llega libre después de terminar su etapa en el Manchester United y se comprometió con el Inter por lo que queda de la temporada 2026 y la campaña acortada de 2027, con opción a renovar por dos años más, detalló la franquicia en un comunicado.

Coincidiendo con este anuncio, la MLS reportó también que está revisando una acusación de "manipulación" contra el Inter Miami por el fichaje del brasileño, ganador de cinco títulos de la Liga de Campeones con el Real Madrid.