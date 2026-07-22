Nueva encuesta revela que 30% de los estadounidenses demócratas simpatizan con políticos “socialistas democráticos”

Una nueva encuesta publicada por un centro de investigación encontró que más del 30% de los votantes estadounidenses demócratas simpatizan con políticos que se identifican a sí mismos como “socialistas democráticos”. De acuerdo con el análisis, otra parte considerable de la muestra afirmó que estos líderes les resultan indiferentes.

La mayoría de los demócratas no tienen una opinión formada sobre la definición de “socialista democrático”

En los últimos meses, los candidatos que se identifican como socialistas democráticos lograron imponerse en importantes elecciones primarias demócratas, desde Washington D.C. hasta Nueva York. A finales de junio, Pew Research Center publicó un sondeo en el que encontró que el término no es bien aceptado por todos los votantes.

El alcalde Zohran Mamdani es uno de los principales representantes de los socialistas democráticos en EE.UU. en la actualidad NYC Mayor Office

El estudio analizó las respuestas de votantes de diferentes preferencias y encontró las siguientes variables:

El 56% de los demócratas afirmaron que no les agradan ni les disgustan los líderes políticos que se autodenominan socialistas democráticos.

afirmaron que los líderes políticos que se autodenominan socialistas democráticos. El 32% dijo que les agradan los líderes que se describen así.

dijo que les que se describen así. El 11% respondió que no les gusta esta definición política.

Realizada entre el 20 y el 26 de enero, la encuesta reveló que, en general, los estadounidenses tienden a sentir más aversión que simpatía hacia líderes que se identifican de este modo, con un 38% frente al 17%. Sin embargo, una parte considerable, el 43%, indicó que les resultan indiferentes.

Entre los electores que se identifican como demócratas, las opiniones sobre los socialistas democráticos difieren, según su ideología:

El 52% de los liberales indicaron que se sienten cómodos con los políticos que se identifican como socialistas democráticos. Solo al 4% le desagradan estos referentes, mientras que al 43% les resultan indiferentes.

indicaron que se sienten que se identifican como socialistas democráticos. Solo al estos referentes, mientras que al 43% les resultan indiferentes. Los conservadores y moderados tienen prácticamente la misma probabilidad de sentir aversión (17%) que simpatía (15%) hacia estos dirigentes. El 66% señaló que ni le agrada ni le desagrada.

Detalles de la encuesta sobre los socialistas democráticos en EE.UU.

El informe encontró diferencias en la predilección de los votantes según origen, edad y sexo. Por ejemplo, los demócratas blancos, con un 40%, son más propensos que los hispanos, con un 20%, a simpatizar con líderes que se describen a sí mismos como socialistas democráticos.

La preferencia por los "socialistas democráticos" dentro del Partido Demócrata en EE.UU. varía según edad, educación y otros factores Freepik

Asimismo, el 39% de los menores de 30 años afirma que le gusta esta definición política, mientras que la franja de votantes de entre 30 y 49 años representa el 35%. En cuanto al nivel educativo, los demócratas con título universitario son más propensos que aquellos que no lo tienen a simpatizar con los políticos denominados socialistas democráticos, con porcentajes del 41% frente al 26%.

Los triunfos electorales de los socialistas democráticos en EE.UU.

A pesar de la reticencia de muchos votantes, los dirigentes que se consideran abiertamente “socialistas democráticos” lograron importantes victorias electorales en Estados Unidos en los últimos meses. El caso más notorio es el de Zohran Mamdani, quien consiguió imponerse en las elecciones para la alcaldía de Nueva York en noviembre de 2025.

En un hecho más reciente, Janeese Lewis George ganó la primaria demócrata para la alcaldía de Washington D.C. el 17 de junio. En una ciudad con fuertes raíces demócratas, esta victoria la convierte en la clara favorita para los comicios generales de noviembre.

Claire Valdez, la candidata socialista democrática que gana terreno en Nueva York

A fines de junio, Claire Valdez, con el respaldo de los Socialistas Democráticos de América y Mamdani, ganó la primaria demócrata para el Distrito 7 de Nueva York. Con los resultados del año pasado, ahora se erige como la favorita para las elecciones de medio término.

En esa misma línea, prácticamente todos los principales candidatos al Congreso respaldados por Mamdani ganaron sus primarias demócratas en Nueva York.