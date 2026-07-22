El tribunal de Nueva York fijó fecha para el inicio del juicio contra Maduro y su esposa

NUEVA YORK.– La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027 durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.

Capturado por Estados Unidos en Caracas y encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn, el exjefe de Estado, de 63 años, está procesado por cuatro cargos de narcotráfico y tráfico de armas.

En tanto, su esposa Cilia Flores, de 69 años, enfrenta tres cargos. Ambos niegan los hechos que se les imputan. Ninguno de los dos habló durante la audiencia del miércoles, que duró 15 minutos. El castigo que les corresponde por las imputaciones es cadena perpetua, si es que el jurado considera que formaron parte de una conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a su llegada a Nueva York en enero pasado Getty Images

La fecha de comienzo del juicio fue un pedido acordado por las dos partes en una carta remitida el martes por el fiscal Jay Clayton al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein.

El proceso contra la pareja avanza después de que el gobierno del presidente estadounidense de Donald Trump diera su visto bueno para que Venezuela pague los honorarios de sus abogados, algo que al principio había impedido en virtud de las sanciones que pesan sobre el país.

Los Maduro habían tratado de que sus casos fueran desestimados alegando que bloquear la financiación violaba el derecho, consagrado en la Constitución estadounidense, a contar con un abogado de libre elección.

El gobierno de Trump ha defendido la redada de enero como una “operación quirúrgica de aplicación de la ley” en un caso penal presentado por primera vez hace seis años. Pero durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como “un prisionero de guerra”.

Los fiscales estadounidenses afirman que Maduro llevó a cabo una conspiración para trasladar miles de toneladas de cocaína en el país en connivencia con las fuerzas del orden venezolanas para ayudar a capos del narcotráfico. “No soy culpable. Soy un hombre decente, el presidente constitucional de mi país”, aseguró en español durante la lectura de cargos en su contra en enero.

Maduro está acusado de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer este tipo de armamento.

565 Miembros de la Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) brindan seguridad en las afueras del Centro de Detención Metropolitano en el distrito de Brooklyn, Nueva York LEONARDO MUNOZ - AFP

Por otra parte, su abogado Barry Pollack ha señalado que espera impugnar la legalidad del “secuestro militar” de Maduro. Ninguno de los dos procesados ha solicitado la libertad bajo fianza.

Además del proceso penal contra el expresidente (2013-2026), las familias de cinco jóvenes asesinados en Venezuela emprendieron a comienzos de julio una acción civil en su contra, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones en el marco de un esquema de violencia de Estado.

Desde la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo el control de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.

Agencias AFP y AP