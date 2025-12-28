Inter Miami de Messi confirma gira de pretemporada por Perú, Colombia y Ecuador

El Inter Miami de Lionel Messi anunció este sábado los primeros tres partidos de su gira internacional de pretemporada, denominada Champions Tour, que incluirá compromisos en Perú, Colombia y Ecuador.

Los vigentes campeones de la Major League Soccer (MLS) regresarán a territorio peruano para iniciar su preparación, tal como ocurrió en 2025, aunque esta vez se medirán con Alianza Lima. El encuentro se disputará el 24 de enero en el estadio Alejandro Villanueva.

El equipo dirigido por Javier Mascherano comenzará oficialmente los trabajos el 10 de enero con las pruebas físicas en su centro de entrenamiento en Fort Lauderdale (Florida).

El club copropiedad del exastro inglés David Beckham inaugurará en 2026 su nuevo estadio, pero continuará entrenándose en el Florida Blue Training Center, ubicado a unos 30 minutos del Miami Freedom Park, futura casa de Las Garzas.

Tras su paso por Perú, el Inter Miami viajará a Medellín para enfrentar el 31 de enero al Atlético Nacional, dos veces campeón de la Copa Libertadores, en el estadio Atanasio Girardot.

La gira sudamericana concluirá el 7 de febrero en Guayaquil, donde Inter Miami se medirá al Barcelona en el estadio Monumental Banco Pichincha, en lo que será su primer partido ante un club ecuatoriano.

Luego de consagrarse campeón de liga tras imponerse a Vancouver Whitecaps, el club renovó el contrato del uruguayo Luis Suárez e incorporó al español Sergio Reguilón como reemplazo del retirado Jordi Alba.

El calendario de pretemporada se completará con al menos dos encuentros adicionales frente a rivales aún por confirmar, según pudo saber la AFP.

El debut oficial del Inter Miami en la MLS está programado para el 21 de febrero ante el LAFC, del surcoreano Son Heung-min y el francés Hugo Lloris, en el primero de cinco partidos consecutivos como visitante.