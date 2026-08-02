Inter Miami empata ante Columbus en el regreso de Messi a la MLS

Inter Miami igualó 2-2 frente a Columbus Crew este sábado en la primera presentación desde la final del Mundial de Lionel Messi, quien ingresó en el segundo tiempo y disputó 37 minutos, mientras que Luis Suárez anotó su décimo gol de la temporada de la Major League Soccer.

Las Garzas se mostraron como amplios dominadores de un partido que se disputó bajo la lluvia y con un retraso de 40 minutos por tormenta eléctrica en los alrededores de Nu Stadium (Miami).

Messi, de 39 años y quien regresó esta semana después de un descanso de diez días, se mostró participativo y en su primer contacto con la pelota por poco anota con un remate al primer palo desde dentro del área.

Fueron pocas las oportunidades en la recta final del encuentro para el capitán ante una defensa del Crew que cerró filas para preservar el empate.

"Fue un partido muy parejo y la paridad se da en el resultado", dijo Hoyos en conferencia de prensa.

El técnico argentino sorprendió al incluir en la alineación titular a Rodrigo De Paul, quien había sumado una sesión de entrenamiento en la semana, y al ecuatoriano Fricio Caicedo, debutante en Estados Unidos.

Luis Suárez continuó siendo la principal arma del ataque para los locales. Al minuto 16 el Pistolero aprovechó que el arquero Patrick Schulte estaba salido y con un toque suave por encima y desde fuera del área anotó el 1-0.

Suárez, quien deberá cumplir una sanción de seis partidos iniciando el próximo miércoles en Leagues Cup por los incidentes de la final en el 2025, llega a 10 goles en la temporada y su séptimo en los últimos cuatro partidos.

Aunque el regreso de De Paul significó un alivio para la mitad de la cancha de Miami ante la ausencia del venezolano Telasco Segovia por suspensión, la claridad con el balón de Casemiro fue la que terminó

"Nos da un equilibrio defensivo y ofensivo y hace que la pelota salga muy limpia", afirmó Hoyos, quien desestimó el desafortunado autogol del volante.

"Es una muy buena contratación que nos puede dar muchas satisfacciones al colectivo, es un elogio a la persona, es una gran persona y un gran jugador".

Cuando parecía que el partido terminaba en victoria para Miami apareció la magia del español Brais Méndez quien con un remate de tiro libre al minuto 84 anotó el gol del empate en su debut con el cuadro amarillo.

Méndez, de 29 años, llega a Estados Unidos luego de un paso exitoso por la Real Sociedad en la primera división del fútbol español.

Miami llega a 38 puntos con una producción de 45 goles en 18 partidos siendo la mejor delantera de la liga norteamericana (MLS).

El próximo paso será en Leagues Cup cuando reciban la visita de Atlético San Luis en el inicio de la lucha por el segundo título en la historia de una competición que enfrenta a los mejores de MLS con lo mejor de Liga MX.

-Lewandowski fue figura-

El polaco Robert Lewandowski empieza a marcar diferencia en Chicago Fire al anotar los dos goles en la victoria 2-1 sobre Charlotte en un colmado Soldier Field (Chicago).

Charlotte tomó ventaja en el marcador al minuto 18 con una pronta definición del español Pep Biel.

Después, vino el show Lewy, el primer gol llegó con un remate rasante desde fuera del área al minuto 20 y el segundo con una soberbia definición controlando al borde del área chica y definiendo a la derecha del arquero.

Lewandowski, principal referente de Chicago, suma su tercer partido en MLS y el segundo como titular.

Chicago llega a nueve victorias con 29 puntos y sigue al acecho de New England Revolution por el tercer lugar en el Este.

-Son y Müller reparten puntos-

Los Vancouver Whitecaps estrenaron la nueva grama sintética del BC Place (Vancouver) con un empate 1-1 frente a Los Ángeles FC.

El duelo directo por el liderato de la Conferencia Oeste cumplió con todas las expectativas de un partido intenso.

El surcoreano Son Heung-min abrió el marcador al minuto 37 luego de un error en la salida de los locales y una gran habilitación del gabonés, Denis Bouanga.

Son, quien venía de coronarse como Jugador Más Valioso (MVP) del Juego de las Estrellas, anota por cuarto partido consecutivo con el cuadro angelino.

La última palabra la tuvo el alemán Thomas Müller quien igualó el marcador al minuto 76 desde el punto penal.

Es un empate con sabor a victoria para los Whitecaps que retienen el liderato del Oeste igualado a 34 puntos pero con una mejor diferencia de goles.