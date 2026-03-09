Investigan como "terrorismo" el incidente con explosivos en Nueva York

La policía de Nueva York investiga el lanzamiento de explosivos cerca de una protesta antimusulmana el fin de semana como un acto de "terrorismo" inspirado en el grupo yihadista Estado Islámico (EI), según informó este lunes.

"Puedo confirmar que esto está siendo investigado como un acto de terrorismo inspirado por EI", dijo la jefa de la policía de Nueva York, Jessica Tisch.

Un hombre identificado por la policía como Emir Balat lanzó el sábado dos artefactos cerca de una protesta, encabezada por un influencer de extrema derecha para oponerse a la oración musulmana en espacios públicos de la ciudad.

El hombre gritó "Allahu akbar" ("Dios es el más grande"), según escuchó en el lugar un periodista de la AFP.

La policía afirmó el fin de semana que los artefactos eran explosivos.