Irán necesita "garantías creíbles" frente a EE. UU. antes de garantizar estabilidad en el Golfo (enviado)

Irán necesita "garantías creíbles" frente a Estados Unidos e Israel tras el ataque que sufrió por parte de ambos países, para poder garantizar igualmente la seguridad en el Golfo, afirmó el lunes el enviado de Teherán ante las Naciones Unidas.

El embajador Amir Saeid Iravani habló en una sesión del Consejo de Seguridad convocada por Baréin, en la que decenas de países condenaron a Irán por interrumpir el paso por el estrecho de Ormuz, clave para el tráfico mundial de petróleo.

"La estabilidad y la seguridad duraderas en el Golfo y en la región en general sólo pueden alcanzarse mediante un cese permanente y sostenible de la agresión contra Irán, y con garantías creíbles de no repetición y el pleno respeto de los legítimos derechos e intereses soberanos de Irán", declaró Iravani.

Luego, en diálogo con los periodistas, se quejó de que los países sólo criticaran a la república islámica y no el bloqueo naval que impuso el gobierno de Donald Trump sobre Irán.

"Estados Unidos actúa como pirata y terrorista, atacando buques comerciales mediante la coerción y la intimidación, aterrorizando a sus tripulaciones", sostuvo.