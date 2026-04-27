Nueva encuesta revela una fuerte caída del voto latino a Trump: las razones detrás del rechazo

El respaldo que Donald Trump consiguió entre los votantes latinos en las elecciones de 2024 fue una de las claves de su regreso a la presidencia de Estados Unidos. Sin embargo, poco más de un año después de haber retomado el control de la Casa Blanca, una nueva encuesta muestra un escenario muy distinto: la aprobación entre los hispanos cayó y el descontento crece también entre jóvenes e incluso sectores republicanos que antes lo respaldaban con mayor solidez.

El voto latino se aleja de Trump

Según una encuesta elaborada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, la aprobación general de Trump entre los adultos hispanos cayó 16 puntos porcentuales desde marzo de 2025. Actualmente, apenas alrededor de uno de cada cuatro latinos ve bien la forma en que maneja la presidencia, cuando hace poco más de un año esa cifra rondaba cuatro de cada diez.

En marzo de 2020, la aprobación de Trump entre los hispanos se ubicaba arriba del 40% AP NORC

Associated Press señala que este deterioro no parece responder únicamente a factores recientes como el aumento del precio de la gasolina o el impacto económico derivado de la guerra con Irán. Lejos de eso, se trata de una tendencia que comenzó a notarse desde fines del año pasado.

La política migratoria aparece como uno de los factores centrales de ese malestar. Solo cerca de una cuarta parte de los hispanos aprueba cómo el presidente maneja la inmigración, una baja importante frente al 36% registrado al inicio de su segundo mandato.

Los jóvenes latinos muestran el mayor rechazo contra Trump

Dentro del electorado hispano, el rechazo es aún más marcado entre los más jóvenes. Apenas el 18% de los hispanos en esta franja aprueba el desempeño de Trump en inmigración, una cifra considerablemente inferior al 40% de aprobación general que ese tema tiene entre los estadounidenses en conjunto.

Para abril de 2026, la aprobación de Trump entre hispanos descendió hasta el 25% AP NORC

Este dato resulta especialmente relevante porque durante la campaña presidencial de 2024, Trump había logrado avances justamente entre votantes latinos jóvenes, particularmente hombres, atraídos por su discurso sobre empleo, crecimiento económico y promesas de recuperación financiera.

Ahora, esa expectativa parece haberse debilitado. La percepción sobre la economía tampoco favorece al presidente: solo alrededor de uno de cada cuatro adultos hispanos aprueba su manejo en esta área y apenas dos de cada diez respaldan su estrategia frente al costo de vida.

Los menores de 45 años también muestran un menor apoyo a Trump

El deterioro no se limita a los latinos. Entre los estadounidenses menores de 45 años, la aprobación general de Trump también sufrió una caída importante. En marzo de 2025, el 39% de este grupo respaldaba su gestión; en la encuesta más reciente, ese número bajó al 28%.

Las mujeres jóvenes son quienes muestran la visión más crítica, especialmente en materia económica. Apenas dos de cada diez mujeres menores de 45 años aprueban cómo Trump maneja este rubro.

En el caso específico de las “mujeres hispanas jóvenes”, la cifra es todavía más baja: solo el 7% respalda su enfoque económico.

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Associated Press destaca que esta pérdida de apoyo también alcanza a los votantes blancos menores de 45 años. Solo cerca de un tercio aprueba el desempeño general de Trump, frente al 45% de los blancos de 45 años o más.

El desgaste en el apoyo también llegó al Partido Republicano

Aunque la base republicana aún es el principal sostén político de Trump, la encuesta muestra señales de desgaste incluso dentro de su propio partido.

Actualmente, cerca de dos tercios de los republicanos aprueban su desempeño presidencial. Aunque sigue siendo una mayoría importante, representa una baja respecto del 82% que registraba al inicio de su segundo mandato y se acerca a uno de los puntos más bajos de apoyo entre los rojos durante su primera presidencia.

Uno de los principales focos de frustración es el costo de vida. Solo alrededor de la mitad de los republicanos aprueba cómo Trump maneja ese problema, y entre los menores de 45 años la mayoría desaprueba su estrategia en ese terreno.