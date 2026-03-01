Irán no se fija "ningún límite" en su derecho a defenderse, dice canciller iraní

El canciller de Irán afirmó el domingo que su país no se fija "ningún límite" en su derecho a defenderse, al rechazar la advertencia del presidente Donald Trump de no tomar represalias contra los masivos bombardeos de Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

"Nadie puede decirnos que no tenemos derecho a defendernos. Nos estamos defendiendo cueste lo que cueste, y no vemos ningún límite para nosotros a la hora de defender a nuestro pueblo, de proteger a nuestra gente", declaró el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqhchi, al canal estadounidense ABC News.

"Lo que Estados Unidos está haciendo es un acto de agresión. Lo que nosotros estamos haciendo es un acto de autodefensa. Hay enormes diferencias entre ambos", subrayó.