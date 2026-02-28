Irán pide al Consejo de Seguridad de la ONU "actuar de inmediato" tras ataques de EEUU e Israel

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, pidió el sábado al Consejo de Seguridad de la ONU que actúe "de inmediato" tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra su país.

En una carta dirigida a la ONU, Araqchi afirmó que Estados Unidos e Israel deberán "asumir plena y totalmente las consecuencias de sus acciones ilegales". Subrayó que Irán actúa en "legítima defensa" y reclamó que la comunidad internacional "condene este acto de agresión".

El Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos dispone de poder de veto, se reunirá este sábado a las 21H00 GMT (16H00 en Nueva York) para abordar "la situación en Oriente Medio" tras la operación militar lanzada por Washington e Israel contra Irán, según anunció la ONU.