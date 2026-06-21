Irán podrá adelantar su viaje a Seattle para su tercer partido, anuncia el seleccionador

El seleccionador iraní, Amir Ghalenoei, que volvió a protestar el sábado contra el trato dispensado por Estados Unidos antes de enfrentarse a Bélgica el domingo, anunció que su equipo debería poder llegar con antelación para su tercer partido del Mundial 2026, la semana que viene

El técnico explicó en una rueda de prensa en Los Ángeles que Irán podría, en principio, llegar cuando le convenga de su último partido, contra Egipto en Seattle, previsto para el viernes próximo, es decir, dos días antes en lugar de uno solo, como ha sido el caso en sus dos primeros encuentros en el Grupo G

Tras un decepcionante empate inaugural contra Nueva Zelanda (2-2), los iraníes regresaron a Los Ángeles para enfrentarse a Bélgica el domingo a mediodía (19:00 GMT), con sus esperanzas de clasificación intactas

El equipo, que a última hora optó por instalar su campo base en la ciudad mexicana de Tijuana, no ha recibido visados estadounidenses para 12 miembros de su cuerpo técnico y se queja de los difíciles desplazamientos transfronterizos

Ghalenoei explicó además que la FIFA le había avisado el viernes a mediodía de una posible salida por la tarde hacia Los Ángeles, que finalmente no se produjo

"Esto nos afecta mentalmente. Sé que la FIFA hace lo mejor que puede, pero eso no significa que lo consiga", lamentó

La federación iraní anunció el jueves haber presentado una queja ante la FIFA por sentir que su selección "es la más maltratada" del Mundial 2026, dijo Ghalenoei tras el partido contra Nueva Zelanda