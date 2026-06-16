Irán rescata un empate ante Nueva Zelanda en un debut marcado por la tensión

Entre protestas, abucheos al himno y meses de turbulencias políticas, Irán debutó este lunes en el Mundial 2026 con un empate 2-2 ante Nueva Zelanda en Los Ángeles, donde su seleccionador afirmó después que el Team Melli ha sido el equipo "más maltratado" del torneo

El debut iraní había estado rodeado de tensión por las protestas de sectores de la diáspora iraní contra Teherán, que consideran a la selección nacional un instrumento de propaganda de la República Islámica

Además, el Team Melli afrontó dificultades logísticas inéditas desde el inicio de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, el 28 de febrero, al punto de que la participación iraní en el Mundial estuvo rodeada de incertidumbre

En el ámbito deportivo, Elijah Just, quien puso a su equipo en ventaja al minuto siete y al 55, fue la figura de los neozelandeses, que sin embargo se dejaron empatar dos veces, con goles de Ramin Rezaeian (32’) y Mohamad Mohebi (64’)

El empate dejó completamente igualado el Grupo G, después del 1-1 entre Bélgica y Egipto más temprano

- "El más maltratado" -

Después del encuentro, el seleccionador iraní, Amir Ghalenoei, afirmó que su equipo ha sido "el más maltratado" durante el Mundial

Washington negó visados a varios integrantes de la delegación y la federación iraní se vio obligada a trasladar su campo base de Tucson, en Estados Unidos, a la ciudad mexicana de Tijuana

La estrella del Team Melli, Mehdi Taremi, también explotó en la zona mixta, denunció el "desastre logístico" que está sufriendo el equipo, que debe viajar de entrada y salida a Estados Unidos apenas unas horas antes y después de sus partidos, los tres en territorio estadounidense

"Es mucho estrés para los jugadores, tenemos poco apoyo, creo que la FIFA podría haberlo hecho mejor", declaró el actual goleador del Olympiacos griego

Pese a las advertencias de la FIFA, el ambiente político llegó a las tribunas del SoFi Stadium, donde numerosos aficionados ingresaron con banderas prerrevolucionarias y otros símbolos, al punto que la seguridad del estadio les pidió ocultarlos

Incluso en el momento del himno iraní, hubo mezcla de ovación y abucheos, pero el ambiente no hizo mella en la concentración de los jugadores

Tras el encuentro, Rezaeian, autor del primer gol iraní y de la asistencia para el segundo, evitó profundizar sobre la polémica. "Si hay algún problema entre nosotros, es asunto nuestro; no es asunto tuyo", respondió a un periodista que le preguntó por los abucheos durante el himno. "Te respeto, pero esto es algo entre nosotros y lo resolveremos; no te preocupes", añadió

El jugador insistió en centrar la atención en el fútbol. "En realidad, estamos aquí para responder preguntas sobre fútbol (...) deben saber que mi pueblo en Irán es magnífico, es gente maravillosa. Ahora todo el mundo conoce a mi pueblo", afirmó

- El capítulo Tim Payne -

El partido, el más intenso y disputado de un día que cerró con cuatro empates, también tenía como atractivo la aparición del defensor neozelandés Tim Payne, convertido en un experimento viral tras pasar de 4.000 a más de 4 millones de seguidores en Instagram en apenas una semana

Su popularidad se disparó cuando un influencer argentino pidió a sus seguidores convertir al supuesto futbolista "menos conocido" del Mundial en una estrella de las redes

Durante los 78 minutos que estuvo en cancha, el lateral neozelandés fue ovacionado repetidas veces, pese a que solo registró un quite, una intercepción y un despeje

Según SofaScore, acertó 26 de 32 pases (81%) y ganó tres de seis duelos aéreos, para una nota final de 5,2 sobre diez