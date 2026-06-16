La moneda Mercury Dime de 1916 que se vende en hasta US$300 mil y tiene un detalle clave contra falsificaciones

El Mercury Dime de 1916-D figura entre las monedas estadounidenses más falsificadas debido a su rareza y alto valor dentro del mercado numismático. La firma especializada Numismatic Guaranty Company (NGC) publicó un análisis técnico donde explicó cuáles son las señales más comunes para detectar ejemplares manipulados.

Cuánto vale una Mercury Dime de 1916-D

El valor de una Mercury Dime de 1916-D depende del estado de conservación, la certificación y detalles en el reverso.

Según PCGS CoinFacts, un ejemplar calificado como MS67+FB se vendió por US$300 mil en una subasta de Stack’s Bowers realizada en marzo de 2020.

Así es la moneda Mercury Dime de 1916-D NGC

La misma base numismática señala que las piezas en estado Mint State son especialmente raras y que algunos ejemplares pueden acercarse a US$20.000 en ventas recientes.

Cómo revisar la letra “D” para detectar una falsificación del Mercury Dime de 1916

El principal punto de revisión aparece en la pequeña letra “D” ubicada en el reverso de la moneda, cerca de la base de la rama de olivo.

Según NGC, la mayoría de las falsificaciones utilizan monedas auténticas de Filadelfia de 1916 y después agregan una marca falsa para simular que la pieza salió de la Casa de Moneda de Denver.

Las características a observar son:

En ejemplares legítimos, la marca de ceca mantiene una alineación precisa respecto al diseño del reverso .

. Muchas copias muestran una “D” demasiado alta, inclinada o colocada en una posición distinta a la original.

Las monedas originales presentan bordes definidos y profundidad uniforme , mientras que las falsificaciones suelen tener contornos irregulares o señales de manipulación alrededor de la marca.

, mientras que las falsificaciones suelen tener contornos irregulares o señales de manipulación alrededor de la marca. Algunas copias muestran residuos de soldadura o relieves extraños visibles con lupa de aumento.

Qué son las “tooling marks” y por qué ayudan a detectar copias ilegales en monedas

NGC publicó un análisis específico sobre un Mercury Dime de 1916-D falso y fabricado con troqueles ilegales. Durante la inspección, los especialistas encontraron “tooling marks”, un tipo de líneas que aparecen cuando alguien modifica manualmente el troquel antes de acuñar monedas falsas.

Esta es una de las alteraciones de la moneda Mercury Dime de 1916-D NGC

El estudio técnico identificó esas marcas cerca de la palabra “LIBERTY”. Los expertos observaron líneas curvas y arcos elevados alrededor de la letra “L”, algo que no aparece en ejemplares genuinos.

Según NGC, esas señales surgen cuando los falsificadores intentan corregir defectos con herramientas metálicas. La empresa explicó que estas marcas se pueden distinguir porque suelen desaparecer en las partes más altas del diseño de la moneda.

NGC también detectó irregularidades en la textura de la superficie metálica del ejemplar falso analizado. Algunas áreas mostraban relieves poco uniformes y detalles inconsistentes respecto a monedas auténticas acuñadas por la Casa de Moneda de EE.UU.

La serie de monedas conocidas como Mercury Dime logran alcanzar ventas elevadas en el mercado de coleccionistas; así se puede reconocer si se tiene una valiosa Imagen compuesta

Por qué el Mercury Dime de 1916-D es una de las monedas más falsificadas

La razón principal detrás de las falsificaciones está relacionada con la baja producción original de esta pieza. De acuerdo con datos citados por NGC, la Casa de Moneda de Denver fabricó apenas 264 mil ejemplares en 1916, mientras otras sedes produjeron millones de monedas del mismo diseño. Esa diferencia convirtió al 1916-D en una de las piezas más buscadas por coleccionistas estadounidenses.

El aumento del valor en subastas también impulsó la circulación de copias alteradas. Registros de plataformas numismáticas como PCGS evidencian que ejemplares auténticos pueden alcanzar miles de dólares, según su estado de conservación.