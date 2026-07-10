Israel comparte información de inteligencia sobre supuesto plan de Irán para asesinar a Trump

Israel compartió información de inteligencia con EE.UU. respecto a un plan nuevo y "específico" de Irán para asesinar al presidente Donald Trump, informaron el jueves medios estadounidenses.

Los informes llegan cuando los nuevos ataques entre EE.UU. e Irán han avivado el temor del regreso a una guerra total, y después de que Trump utilizara misteriosamente un avión antiguo para salir de Turquía tras la cumbre de la OTAN.

Washington ha estado monitoreando "un flujo constante" de información de inteligencia sobre posibles planes para asesinar a Trump, "pero la advertencia de Israel era nueva y se refería a un complot específico", informó CNN, al citar fuentes anónimas familiarizadas con el asunto.

Una información similar publicó el diario The Wall Street Journal, que también citó fuentes no identificadas.

Teherán lleva años prometiendo venganza contra Trump por ordenar el asesinato del general iraní Qasem Soleimani en enero de 2020, durante su primer mandato.

La AFP contactó a la Casa Blanca sobre esta información. Un funcionario no identificado se limitó a señalar declaraciones de Trump del miércoles.

"Quieren acabar con el líder de Estados Unidos, yo. Estoy en cualquier lista. Esta mañana vi que estoy en cada una de sus listas", dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One al regreso de una cumbre de la OTAN en Turquía.

Trump utilizó su antiguo avión Air Force One para salir de Turquía. El mandatario envió por adelantado a su nuevo jet, un regalo de Catar, rumbo a Reino Unido, donde cambió de avión para volar a Washington.

Este cambio, durante el primer viaje al extranjero del nuevo avión, desató especulaciones sobre problemas de seguridad, especialmente luego de que EE.UU. lanzara nuevos ataques contra Irán, país que limita con Turquía.

El diario The New York Times informó más tarde el miércoles que el cambio se realizó a solicitud del Servicio Secreto de EE.UU. "como medida de seguridad".