Israel y Líbano inician segundo día de negociaciones en EE.UU. pese a violencia

Israel y Líbano iniciaron este viernes su segundo día de conversaciones en Washington, según informaron diplomáticos, a pesar del recrudecimiento de la violencia marcado por ataques aéreos israelíes en el sur del territorio libanés

Esta tercera ronda de conversaciones, que comenzó el jueves, se reanudó después de las 9 locales (13 GMT) en el Departamento de Estado este viernes

Un funcionario de la cancillería estadounidense declaró que la primera jornada de conversaciones, el jueves, había sido "positiva" y "productiva", pero posteriormente Israel anunció la muerte de uno de sus soldados en el sur de Líbano y lanzó nuevos ataques contra el grupo proiraní Hezbolá