Jasmine Bugarín, mexicana de 39 años que renunció a su ciudadanía estadounidense: “Yo no elegí dónde nacer”

Jasmine Bugarín, mexicana de 39 años recientemente designada coordinadora de Morena en Nayarit, aclaró que formalizó los trámites ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y su equipo jurídico para renunciar a la ciudadanía estadounidense. En una entrevista, defendió su identidad y legitimidad política y sostuvo: “Yo no elegí dónde nacer”.

La mexicana de 39 años que renunció a su ciudadanía estadounidense

En las últimas semanas, Bugarín fue designada coordinadora de Morena en Nayarit de cara al proceso electoral para la gobernación en 2027. Rápidamente, la polémica se instaló debido a su lugar de nacimiento en California, en Estados Unidos, tras lo que la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que debía renunciar a su ciudadanía.

Jasmine Bugarín nació en California, en Estados Unidos, pero regresó al poco tiempo al pueblo natal de sus padres en México @jasminbugarin_

Como hija de campesinos nayaritas que migraron temporalmente por necesidad laboral, nació en Estados Unidos durante el trabajo de sus padres como jornaleros, pero regresó a México a corta edad y realizó toda su formación académica en el municipio serrano de La Yesca, en Nayarit.

En diálogo con Radio Fórmula, repasó parte de su vida y sostuvo: “La historia de mis padres, de mis hermanos y de esta servidora es la historia de cientos y miles de nayaritas y de millones de mexicanos que por necesidad tuvieron que migrar a Estados Unidos a trabajar específicamente en el campo”.

Al reflexionar sobre su identidad, remarcó que la Constitución ampara su nacionalidad. “No me hace ni más ni menos mexicana el no haber nacido en territorio mexicano. Yo elegí mi patria”, expresó. En esa línea, añadió: “Al igual que tú y los que me están escuchando, no elegimos dónde nacer, mas sí elegimos a qué país representar. Toda mi vida política y pública la he realizado en Nayarit”.

Jasmine Bugarín, la mexicana de 39 años que renunció a su ciudadanía estadounidense

La exigencia legal y el pedido de Claudia Sheinbaum

La controversia cobró relevancia nacional cuando la presidenta Claudia Sheinbaum leyó en su conferencia matutina el Artículo 62 de la Constitución de Nayarit. Este apartado estipula que para ocupar la gubernatura se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, hijo de padres mexicanos y nativo del estado o con residencia efectiva no menor a cinco años.

Bajo el Artículo 30, Apartado A, Fracción II, se establece que son mexicanos por nacimiento quienes nazcan en el extranjero y sean hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional. Asimismo, el Artículo 16 de la Constitución de Nayarit define como nayaritas a las personas mexicanas por nacimiento.

Desde su lugar, la presidenta mexicana declinó calificar directamente el caso y encomendó la revisión tanto al partido como a la propia aspirante. “Tendría que revisarlo Morena, que lo aclare Morena. Yo no tengo por qué andar aclarando la verdad”, manifestó.

En conferencia de prensa, Sheinbaum comentó: “Tendrá que renunciar a la nacionalidad. Cualquier persona que quiera ser gobernador o presidente tiene que tener una sola nacionalidad”.

Jasmine Bugarín reveló que su equipo jurídico comenzó el procedimiento legal para completar la renuncia formal de la ciudadanía norteamericana @jasminbugarin_

Renuncia a la ciudadanía estadounidense y el caso de Jasmine Bugarín

En respuesta a los señalamientos y exigencias legales, Bugarín explicó que en 2018 presentó ante la Cancillería mexicana un documento formal de renuncia a cualquier sumisión o fidelidad a gobiernos extranjeros, compromiso que ratificó en 2024. Esto no implica un abandono de la nacionalidad estadounidense, ya que para eso es necesario realizar el trámite consular estadounidense.

Ante el nuevo panorama legal y el debate sobre la nacionalidad única, confirmó que su equipo jurídico trazó el procedimiento para completar la renuncia formal de la ciudadanía estadounidense ante las autoridades competentes del gobierno de Estados Unidos.

“Con mi equipo jurídico ya estamos haciendo lo pertinente”, dijo y luego, al ser consultada sobre si posee pasaporte estadounidense vigente, admitió abiertamente mantenerlo. “Aún cuento con él. Insisto, no se me había requerido anteriormente en mis encargos, pero eran otros tiempos. Hoy, en estos tiempos de defensa de la soberanía, hay que estar a la altura de las miras de nuestro país y del pueblo nayarita”, concluyó.