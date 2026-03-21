Hasta luego, ciudadanía americana: cuánto cuesta renunciar a la nacionalidad en USA

Renunciar a la ciudadanía estadounidense puede ser un proceso complejo. Sin embargo, puede realizarse por un costo de US$450, lo que representa una reducción del 80% en comparación con la tarifa anterior de US$2350.

Punto por punto: cuánto cuesta renunciar a la nacionalidad estadounidense

A partir del 13 de abril, el costo para renunciar a la nacionalidad estadounidense es de US$450. Con este caminio, la tarifa regresa al mismo nivel que tenía en 2010, año en el que se empezó a cobrar el trámite por primera vez, según consignó AP.

El costo de costo para renunciar a la nacionalidad estadounidense es de US$450 Freepik - Freepik

En 2015, la tarifa se incrementó de US$450 a US$2350 para cubrir los costos administrativos ante el aumento de solicitudes de renuncia. En 2023, se había prometido bajar las tarifas, pero nunca se implementó.

Cómo es el proceso para renunciar a la nacionalidad estadounidense

Renunciar a la ciudadanía es un proceso “arduo, costoso y burocrático” que puede durar meses, según consignó The New York Times. Los pasos principales incluyen:

Comparecencia personal: el interesado debe acudir en persona a una embajada o consulado de EE. UU . en el país donde pretenda residir.

el interesado debe acudir en persona a . en el país donde pretenda residir. Entrevistas y confirmaciones: se realizan múltiples entrevistas con funcionarios consulares para asegurar que el solicitante comprende las implicaciones de su decisión.

se realizan múltiples entrevistas con funcionarios consulares para asegurar que el solicitante Juramento formal: se tiene que firmar un juramento de renuncia ante un funcionario consular.

se tiene que firmar un ante un funcionario consular. Certificado de Pérdida de Nacionalidad (CLN): el proceso culmina con la revisión del Departamento de Estado y la emisión de este certificado oficial.

Renunciar a la ciudadanía americana puede tomar varios meses Archivo

Luego de que se emita el certificado oficial, la persona pierde todos los derechos de un ciudadano como votar en elecciones. Asimismo, podría necesitar un visado en caso de querer ingresar al país norteamericano.

Por qué los estadounidenses renuncian a su nacionalidad

De acuerdo con Boundless, el número de renuncias ha incrementado de unos cientos en 2009 a 5000 en los últimos años. Los motivos detrás de esta decisión parten de factores administrativos y económicos.

En principio, Estados Unidos es uno de los pocos países que impone impuestos basados en la ciudadanía y no en el lugar de residencia. Esto obliga a los ciudadanos en el extranjero a presentar declaraciones anuales aunque no tengan deudas tributarias en EE.UU .

y no en el lugar de residencia. Esto obliga a los ciudadanos en el extranjero . De igual modo, muchos estadounidenses en el extranjero enfrentan dificultades para abrir cuentas bancarias debido a las estrictas normas de información que el gobierno estadounidense impone a las instituciones financieras extranjeras.

Otras razones detrás de las renuncias tiene que ver con las personas que obtuvieron la ciudadanía por nacer en EE. UU. pero que han vivido toda su vida fuera del país. Algunos que formen parte de este grupo considera la ciudadanía como una “carga administrativa”.