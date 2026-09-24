No solo inmigración: el papel de México en las elecciones de medio término en Estados Unidos

Las elecciones de medio término de Estados Unidos del 3 de noviembre pondrán en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. En ese escenario, México aparece como un asunto que excede la inmigración y alcanza cuestiones económicas, comerciales, de seguridad y demográficas vinculadas con la mayor comunidad de origen hispano de ese país.

México y las elecciones de EE.UU.

Un análisis publicado por CNN en Español el 21 de septiembre volvió a poner el foco en la presencia de México dentro del debate político de EE.UU.

El artículo tomó como ejemplo un episodio ocurrido el 10 de septiembre durante la convención republicana de medio término en Dallas, Texas, cuando un manifestante con una bandera mexicana interrumpió el discurso del vicepresidente JD Vance.

El episodio coincidió con otra escena vinculada con la comunidad mexicana. El 13 de septiembre, Zohran Mamdani participó en el desfile por la independencia de México en Nueva York, una celebración que reúne cada año a miles de personas.

De acuerdo con CNN, la presencia del país vecino en la política de Estados Unidos responde a varios factores que aparecen de manera recurrente en las campañas:

Comercio y aranceles: por el volumen de bienes que cruzan la frontera.

por el volumen de bienes que cruzan la frontera. Seguridad: por el tráfico de drogas, armas y otros delitos transnacionales.

por el tráfico de drogas, armas y otros delitos transnacionales. Frontera: por los controles y las políticas migratorias.

por los controles y las políticas migratorias. Economía: por la integración de las cadenas de producción.

por la integración de las cadenas de producción. Demografía: por el tamaño de la población de origen mexicano.

El comercio con México tiene impacto en EE.UU.

La relación económica es uno de los principales motivos por los que México ocupa un lugar particular en la agenda de Washington. De acuerdo con el U.S. Census Bureau, entre enero y julio Estados Unidos exportó a México bienes por US$229.817 millones e importó desde ese país US$358.707 millones.

Solo en julio, las importaciones desde México alcanzaron US$60.550 millones, el nivel mensual más alto registrado hasta ese momento, según el organismo.

El intercambio incluye sectores como la industria automotriz, la electrónica y la agricultura, además de otros componentes de las cadenas de producción de América del Norte.

El asunto también forma parte de la agenda de Washington. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) y México llevan adelante las negociaciones vinculadas con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (Usmca, por sus siglas en inglés). En la revisión conjunta del 1° de julio, EE.UU. no aceptó renovar el acuerdo en su forma actual.

La frontera entre México y Estados Unidos es uno de los principales puntos de la agenda bilateral y un tema recurrente en la política de EE.UU. Photo by JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Seguridad y frontera, dos asuntos que siguen vinculados entre México y EE.UU.

La frontera terrestre entre ambos países se extiende aproximadamente 1954 millas (3145 kilómetros) y concentra un flujo permanente de personas y mercancías. Según CNN, las discusiones sobre México también incluyen el tráfico de drogas, el ingreso de armas y las operaciones de organizaciones criminales. Estos asuntos se cruzan con la política fronteriza y con las decisiones del gobierno federal sobre seguridad.

El tema volvió a quedar expuesto el 22 de septiembre, cuando Donald Trump habló ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El presidente estadounidense afirmó que mantiene una “muy buena relación” con el gobierno de Claudia Sheinbaum, pero al mismo tiempo cuestionó la situación de seguridad en México y la presencia de los cárteles.

Donald Trump y Claudia Sheinbaum mantienen una relación bilateral marcada por temas como comercio, seguridad, migración y control fronterizo White House / Presidencia de México

La población de origen mexicano suma otro factor demográfico

Según el Pew Research Center, aproximadamente 40 millones de personas de origen mexicano vivían en Estados Unidos en 2024 y representaban el 57% de la población hispana del país.

El grupo incluye tanto inmigrantes como personas nacidas en Estados Unidos con ascendencia mexicana. A mediados de 2023 había, además, más de 11 millones de residentes estadounidenses nacidos en México, equivalentes al 22% de la población inmigrante.

Millones de personas de origen mexicano viven en Estados Unidos y forman la mayor comunidad de origen hispano del país TWITTER - Europa Press

Ese peso demográfico se refleja en cuestiones relacionadas con idioma, cultura, identidad y representación política, especialmente en estados y ciudades con grandes comunidades de origen mexicano.

De acuerdo con CNN, para las elecciones de medio término, estos factores se suman a los asuntos comerciales y de seguridad.