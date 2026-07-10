Lo confirmó Sheinbaum: México demandará a Estados Unidos por el ICE tras la muerte de ciudadanos bajo custodia

México formalizó la presentación de denuncias penales ante las fiscalías de Estados Unidos por los recientes fallecimientos de ciudadanos mexicanos que estaban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), incluido el caso de Lorenzo Salgado Araujo en Texas. La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la acción de su gobierno.

Sheinbaum confirma demanda de México a EE.UU. por accionar del ICE

El gobierno mexicano determinó iniciar acciones legales contra EE.UU. por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos en incidentes relacionados con el ICE. En una conferencia de prensa de este jueves 9 de julio, la presidenta Sheinbaum explicó: “Lo que ocurrió recientemente con la muerte de un mexicano en un operativo del ICE no solamente es triste y lamentable, sino que parece que va dirigido”.

En ese sentido, habló sobre la presentación legal: “Entonces tomamos la decisión, obviamente vamos a mantener la relación diplomática, de presentar una denuncia ya formal ante las fiscalías estatales y la Fiscalía Federal de EE.UU. a quien resulte responsable por lo que consideramos que son homicidios”.

La mandataria añadió que no puede hacer “la vista gorda frente a los mexicanos que han fallecido en operativos del ICE” o que se encontraban en centros operados por empresas privadas que dependen de la agencia federal.

Respecto a los ciudadanos afectados, Sheinbaum subrayó que el gobierno mexicano está “obligado” a dar atención consular a todas y a todos los mexicanos que lo soliciten, pero particularmente a oriundos de México “cuyo único delito es trabajar en EE.UU. de manera honesta”.

El caso de Lorenzo Salgado Araujo en Texas que generó críticas al ICE

Datos reportados por CNN detallan que al menos 14 de las 17 personas que fallecieron se encontraban bajo custodia directa de la agencia y tres murieron durante operativos de arresto.

Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, es el caso más reciente. Según Reuters, un agente del ICE disparó contra el extranjero durante un control de tráfico el pasado martes en Houston, Texas. Las autoridades estadounidenses sostienen que el ciudadano mexicano intentó atropellar al oficial y que este utilizó su arma en defensa propia.

Lorenzo Salgado Araujo fue abatido a tiros por un agente del ICE durante un control de tráfico Mark Felix - FR172400 AP

Familiares de la víctima describieron a Salgado Araujo como un trabajador residente en EE.UU. durante 35 años. Su muerte provocó protestas en Houston y se sumó a los al menos seis casos de personas fallecidas por disparos en operativos desde enero de 2025.

México apuntará también contra las empresas que gestionan centros del ICE

El canciller mexicano, Roberto Velasco, afirmó en la conferencia de prensa junto a Sheinbaum que el gobierno enviará cartas de cese y desistimiento a las empresas privadas que gestionan centros de detención. Estas acciones buscan iniciar procesos civiles contra los operadores donde se registraron los fallecimientos.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que México presentó una denuncia por la muerte de mexicanos en EE.UU. Marco Ugarte - AP

Además, México pretende escalar la situación, según datos de CNN. El gobierno planea presentar solicitudes formales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

En contraparte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de EE.UU. rechazó un aumento en las tasas de mortalidad de detenidos, de acuerdo con Reuters. La agencia afirmó que todos los individuos reciben el debido proceso, además de tener acceso a agua, alimentación y atención médica adecuada.