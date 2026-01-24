JD Vance viajará a Armenia y Azerbaiyán en febrero para continuar "esfuerzos de paz"

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, viajará a Armenia y Azerbaiyán en febrero, anunció el presidente Donald Trump en su plataforma Truth Social.

Armenia y Azerbaiyán firmaron el año pasado un acuerdo en Washington bajo los auspicios de Trump con el objetivo de poner fin al conflicto territorial que los enfrenta desde hace décadas.

"Quiero agradecer al presidente (Ilham) Aliyev de Azerbaiyán y al primer ministro (Nikol) Pashinián de Armenia por haber respetado el acuerdo de paz que firmamos el pasado agosto. (...) En febrero, el vicepresidente Vance viajará a ambos países para proseguir nuestros esfuerzos de paz", escribió el presidente estadounidense.

El acuerdo prevé la creación de un corredor que atraviese Armenia y conecte Azerbaiyán con su enclave de Najicheván, limítrofe con Irán y Turquía.

Esta zona de tránsito, una reivindicación de larga data de Bakú, ha sido apodada la "Vía Trump para la paz y la prosperidad internacionales", o TRIPP, por su acrónimo en inglés.

Estados Unidos dispondrá allí de derechos de desarrollo, lo que le permite mover sus fichas en una región muy estratégica y rica en hidrocarburos.