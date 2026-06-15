Jefa del FMI celebra acuerdo entre Irán y EE.UU. pero advierte sobre impacto económico duradero

La directora del FMI celebró el lunes el acuerdo alcanzado entre Teherán y Washington, aunque advirtió que las repercusiones del conflicto sobre el abastecimiento mundial de energía tardarán en disiparse

Irán y Estados Unidos acordaron el domingo poner fin a casi cuatro meses de una guerra que provocó la paralización del estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el transporte de hidrocarburos.

"Cuanto antes se resuelva, mejor, sobre todo porque el suministro tardará en recuperarse dado el importante daño a la infraestructura" en el Golfo, escribió Kristalina Georgieva en una nota en el sitio web del Fondo.

En este sentido, "el anuncio del alto el fuego del domingo es bienvenido", añadió.

La organización con sede en Washington debe actualizar el 8 de julio su informe Perspectivas de la Economía Mundial (WEO, por sus siglas en inglés).

En abril, el Fondo había rebajado las proyecciones de crecimiento mundial debido al impacto de la guerra. En el escenario más grave, proyectaba que el crecimiento mundial caería al 2% y que la inflación treparía por encima del 6%.

El lunes, Georgieva subrayó que la economía mundial "parece resistir en general", y dijo que sus dos motores, Estados Unidos y China, registran un "sólido dinamismo".

Sin embargo, reiteró que el conflicto sigue siendo "un claro riesgo para el crecimiento mundial" y señaló "disparidades significativas" en sus efectos.

"Los países que combinan una fuerte dependencia de las importaciones de energía con un margen de maniobra limitado en materia de políticas son los especialmente afectados", afirmó.

La tensión es visible en África. Y las economías de mercados emergentes de Asia también se han visto duramente afectadas, con un aumento del 40% de los precios minoristas de la gasolina desde el inicio de la guerra, dijo.

Georgieva señaló que, hasta ahora, la mayoría de los gobiernos habían solicitado al FMI orientación en materia de políticas más que rescates en efectivo.

Destacó que las naciones exportadoras de petróleo del Golfo afrontan "fuertes revisiones a la baja del crecimiento este año" por la guerra, con "francas contracciones" en cinco de ocho países.