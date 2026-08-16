Field of Dreams: el campo de Kevin Costner que se volvió real y Netflix llevó a la MLB

Las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés) volvieron el 13 de agosto de 2026 al escenario de Field of Dreams, en Dyersville, Iowa, donde Philadelphia Phillies venció 7-1 a Minnesota Twins en el tercer juego de MLB disputado junto al campo que hizo famosa la película protagonizada por Kevin Costner. El encuentro, transmitido en exclusiva por Netflix, marcó el regreso del evento tras cuatro años y conectó una obra de ficción de 1989 con una experiencia deportiva real que sigue atrayendo a fanáticos de todo Estados Unidos.

Cómo nació Field of Dreams en un maizal de Iowa

Field of Dreams se estrenó en 1989 y adaptó la novela Shoeless Joe, publicada en 1982 por W. P. Kinsella. Costner interpretó a Ray Kinsella, un granjero de Iowa que escucha una voz con una instrucción decisiva: construir un campo de béisbol entre sus cultivos de maíz.

El campo de los sueños (Field of Dreams), la película protagonizada por Kevin Costner, inmortalizó un campo de beisbol en Iowa IMBD

La película fue nominada al Óscar a mejor film de 1990 y, en 2017, fue incorporada al Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso.

La frase “If you build it, he will come” (traducida al español como: “Si lo construyes, él vendrá”) figura en el puesto 39 de las citas más recordadas del cine estadounidense, según el American Film Institute.

El rodaje transformó campos agrícolas de Dyersville en un diamante de béisbol. Tras el estreno, los dueños optaron por conservar el lugar ante la llegada sostenida de visitantes, en vez de desmontar el set y devolver el terreno por completo a la actividad agrícola.

El sitio pasó de ser una locación cinematográfica a una atracción turística que recibe a aficionados de distintas partes del país.

Qué ocurrió en el regreso de la MLB a Field of Dreams

El duelo de 2026 fue el tercero de Grandes Ligas en el complejo. La primera edición se jugó el 12 de agosto de 2021, cuando Chicago White Sox derrotó 9-8 a New York Yankees con un jonrón de Tim Anderson en la novena entrada. Un año más tarde, los Cincinnati Reds enfrentaron a los Chicago Cubs.

La serie se interrumpió entre 2023 y 2025 mientras avanzaban trabajos de renovación y ampliación del predio.

Para su retorno, los Twins fueron designados como locales ante los Phillies, aunque el partido se disputó en Iowa y no en Minneapolis.

Luke Keaschall #15 de los Minnesota Twins permite un jonrón en la cuarta entrada contra los Philadelphia Phillies en el Field of Dreams el 13 de agosto de 2026 en Dyersville, Iowa TYLER CLOUSE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Philadelphia se impuso con dos jonrones de Kyle Schwarber, quien llegó a 37 en la temporada, y otro de Brandon Marsh. Aaron Nola obtuvo la victoria y los Twins solo pudieron anotar mediante un cuadrangular solitario de Luke Keaschall.

El juego tuvo una duración de 2 horas y 52 minutos y registró una asistencia oficial de 7.163 espectadores.

Una vista general en la sexta entrada durante un juego entre los Filis de Filadelfia y los Mellizos de Minnesota en Field of Dreams TYLER CLOUSE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La MLB ya confirmó una cuarta edición: Kansas City Royals y Boston Red Sox jugarán en Dyersville el jueves 12 de agosto de 2027.

NBC Sports tendrá la cobertura nacional exclusiva, según el anuncio de Major League Baseball y Universal Products & Experiences.